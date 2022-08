Lisa Trockner – Die Frau der 1000 Ideen Lisa Trockner – Die Frau der 1000 Ideen

Unermüdlich und voller Fantasie treibt Lisa Trockner (43) als Geschäftsführerin seit über 15 Jahren die Belange des Südtiroler Künstlerbundes (SKB) voran. Die Kunst nimmt auch in ihrer Freizeit eine tragende Rolle ein, nur an ihrem Lieblingsort in Südfrankreich lässt sie sich von anderen Dingen inspirieren. + von Alexander Zingerle