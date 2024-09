Der gelernte Zimmermann Christoph Lutz hat an der Entstehung und Fertigung vieler Vollholzhäuser mitgewirkt. Er arbeitet seit fast 10 Jahren in der Produktion des Südtiroler Holzbauspezialisten Holzius. Nun hat er sich seinen eigenen Wohntraum erfüllt – natürlich in Holz. Und er sagt: Bauen in Vollholz muss nicht kostspielig sein.