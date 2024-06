London: Prinzessin Kate ist wieder da

Pünktlich zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs zeigt sich Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit. Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung will die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William an diesem Samstag an der traditionellen Parade „Trooping the Colour“ teilnehmen. Das kündigte die 42-Jährige in einer persönlichen Mitteilung am Freitagabend an.