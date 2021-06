Löwen-Vierlinge im Zoo Leipzig getauft

Die 4 Löwenbabys im Zoo Leipzig haben am Mittwoch Namen bekommen. Die beiden kleinen Katzen und die beiden Kater heißen jetzt Jasira, Juma, Kossi und Kiyan. Die Tierpfleger hatten am Morgen in der Löwensavannne extra eine kleine Taufzeromonie für die Vierlinge inszeniert.