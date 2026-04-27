Der bekannte Südtiroler Filmer und Fotograf Lukas Schäfer ist beim renommierten internationalen Wettbewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ gleich doppelt ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung am 24. April in Fürstenfeldbruck erhielt sein Werk „Der Engel des Regenbogens“ eine begehrte Highlight-Auszeichnung, während das Bild „Ein Wintertraum“ den ersten Platz in seiner Kategorie belegte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306260_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit diesen Erfolgen setzt Schäfer seine beeindruckende internationale Präsenz fort: Bereits zum sechsten Jahr in Folge wird er bei internationalen Fotowettbewerben mehrfach ausgezeichnet. Die „Glanzlichter der Naturfotografie“ zählen zu den bedeutendsten Wettbewerben ihres Genres weltweit. In diesem Jahr bewertete eine internationale Fachjury 25.000 Einreichungen aus zahlreichen Ländern.<BR \/><BR \/>Besonders bemerkenswert ist die Entstehung des prämierten Highlight-Bildes „Der Engel des Regenbogens“. Die Aufnahme zeigt eine Wasseramsel im perfekten Zusammenspiel mit einem Regenbogen und entstand über einen Zeitraum von vier Jahren – ein Werk, das Geduld, Präzision und ein tiefes Verständnis für den richtigen Moment vereint.<BR \/><BR \/>Der Sieg in der Kategorie „Artists on Wings“ ging an das Bild „Ein Wintertraum“, das ein Schneehuhn vor einer eindrucksvollen alpinen Bergkulisse im tiefen Winter zeigt. Die Aufnahme besticht durch ihre ruhige Komposition und die besondere Atmosphäre der winterlichen Hochgebirgslandschaft der Dolomiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306263_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Allein im Jahr 2026 konnte Lukas Schäfer damit bereits vier internationale Auszeichnungen gewinnen – darunter Preise bei den Wettbewerben „Glanzlichter der Naturfotografie“, „Asferico“ (Italien) und „Memorial Maria Luisa“ (Spanien).<BR \/><BR \/>„Solche Auszeichnungen im internationalen Umfeld sind für mich eine große Ehre“, sagt Lukas Schäfer. „Sie zeigen mir, dass meine Vision der magischen Natur auch international kontinuierlich Aufmerksamkeit erzeugt.“<BR \/><BR \/>Lukas Schäfer ist Südtiroler Kameramann und Fotograf mit einem klaren Schwerpunkt auf Natur-, Landschafts- und Tierfotografie. Seine Arbeiten entstehen häufig über lange Zeiträume und zeichnen sich durch Authentizität sowie ein feines Gespür für besondere Naturmomente aus. Seit sechs Jahren in Folge wird er international mehrfach prämiert. Schäfer arbeitet seit mehreren Jahren unter anderem auch für die bekannte Naturdokureihe ORF UNIVERSUM.