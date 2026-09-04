Der Benefizwein „Lumina“ zugunsten von „Südtirol hilft“ geht in die nächste Runde – und wartet 2026 mit einer besonderen Premiere auf: Heuer gibt es erstmals zwei Lumina-Weine. Die Kellerei Kurtatsch stellt dafür eine weiße Cuvée und einen Merlot Riserva zur Verfügung. Gesucht werden deshalb zwei Etiketten, die jeweils den Charakter des Weines widerspiegeln und gleichzeitig eine gemeinsame grafische Linie erkennen lassen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355148_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Name „Lumina“ steht seit Beginn der Aktion für einen besonderen Wein, den es nicht regulär zu kaufen gibt. Die Etikette wird jedes Jahr im Rahmen einer Publikumsausschreibung und -wahl neu gestaltet. Für jede verkaufte Flasche werden 7 Euro an Südtirol-hilft abgetreten. Im vergangenen Jahr konnten allein mit dem Lumina-Wein der Kellerei Kaltern rund 91.335 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.<BR \/><BR \/>Für 2026 stehen zwei charakterlich sehr unterschiedliche Weine im Mittelpunkt. Der Lumina Cuvée Weiß 2025 ist eine frische, alpine Cuvée aus den höchstgelegenen Weinbergen der Kellerei Kurtatsch auf 700 bis 900 Metern Meereshöhe. Weißburgunder und Chardonnay bilden die Basis, ergänzt durch Müller-Thurgau und Sauvignon. Die kühlen Dolomit-Kalkböden sorgen für Frische, komplexe Aromatik und besondere Trinkfreude.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Lumina Merlot Riserva 2021 stammt hingegen aus einer der wärmsten und tiefsten Lagen der Kellerei. Warme Tage, kühle Nächte und sandige Lehmböden schaffen ideale Bedingungen für den vielschichtigen Merlot. Der exklusiv für „Südtirol hilft“ erzeugte Wein reifte ein Jahr im Barrique und anschließend drei Jahre in der Flasche.<BR \/><BR \/>Jetzt sind die Kreativen gefragt: Die Entwürfe für beide Etiketten können bis 26. September 2026 eingereicht werden. Die besten drei bis fünf Etikettenpaare werden anschließend von einer Jury ausgewählt. Anfang Oktober werden diese über die Südtirol 1 App und die Radio Tirol App zur öffentlichen Abstimmung gestellt. Die beiden Gewinneretiketten werden schließlich die Lumina-Weine 2026 schmücken.<BR \/><BR \/>Gesucht wird eine gemeinsame Idee, die zwei unterschiedliche Weine und gleichzeitig die Idee von „Südtirol hilft“ sichtbar macht. Denn beim Lumina geht es um mehr als guten Wein: doppelter Genuss und soziales Engagement. Genauere Infos unter <b> <a href="https:\/\/www.suedtirolhilft.org\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a><\/b>.