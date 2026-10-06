Zur Auswahl standen vier Vorschläge von jeweils zwei Etiketten, die als zusammengehöriges Duo funktionieren und gleichzeitig die Besonderheiten der beiden diesjährigen „Lumina“-Weine widerspiegeln. <BR \/><BR \/>Bei den Siegeretiketten stehen zwei Hände im Mittelpunkt: Die Hand des Weißweins kommt von oben und steht für die hoch gelegenen, kühlen Weinberge der Kellerei Kurtatsch. Die Hand des Merlots wächst dagegen von unten nach oben und symbolisiert die tieferen, wärmeren Lagen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368513_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Uns war wichtig, die beiden Weine über ein gemeinsames Bild zu verbinden. Die Hände stehen für die unterschiedlichen Lagen, aber gleichzeitig für das Helfen und Miteinander“, erklären Maika Höhle und Dominik Hell ihren Entwurf.<BR \/><BR \/>Auch die Landschaft Südtirols findet sich in der Gestaltung wieder: Die Hände verschmelzen mit Berg- und Tallandschaften und verbinden damit Weinherkunft und Benefizgedanken. „Zwei unterschiedliche Weine, zwei extreme Lagen – verbunden durch eine gemeinsame Geste des Helfens“, beschreiben die beiden die Idee hinter ihrem Entwurf. <BR \/>„Es standen sehr viele gute grafische Entwürfe zur Auswahl“, sagt Heiner Feuer, Präsident von Südtirol hilft und fügt hinzu „daraus vier auszuwählen war schon sehr schwierig“. „Diese Etiketten passen gut zu den beiden Weinen“ lässt Andreas Kofler, Obmann der Kellerei Kurtatsch, wissen und gibt auch schon einen Zeitplan vor „in den nächsten Tagen können wir die Etiketten drucken, auf die Flaschen kleben und Ende Oktober in den Verkauf bringen“.<BR \/><BR \/>Besonders ist „Lumina“ heuer auch deshalb, weil erstmals zwei Weine für den guten Zweck abgefüllt werden: eine weiße Cuvée und ein Merlot Riserva der Kellerei Kurtatsch. Sieben Euro von jeder verkauften Flasche werden wieder in die Südtirol-hilft-Spendenbox fließen.