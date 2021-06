„Lumina“ heißt der Benefizwein von „Südtirol hilft“

„Wir suchen kreative Köpfe, Künstler, Grafiker, Agenturen oder Grafikschulen, die diesem Wein ein Gesicht geben können. Jeder Leser kann mitmachen“, ruft Athesia-Marketingleiter Horst Pichler und selbst Vorstandsmitglied von „Südtirol hilft“ auf.Am Freitag wurde die Sonderabfüllung im Radio auf Südtirol 1 und Radio Tirol live in der Morgensendung getauft. Der beste Vorschlag, online gewählt von den Hörern, lautet „Lumina“, zu Deutsch Licht.„Es ist das Licht des hellen Sylvaners, aber auch das Licht, das diese Aktion für die Menschen in Not bedeutet“, so die Namenspatin Theresia Meraner aus Feldthurns in ihrer Begründung. So sahen es auch die meisten Hörer, immerhin 2 Drittel haben für diesen Namen gestimmt.Und für diesen speziellen Wein, von dem gezählte 5000 Flaschen zu Gunsten von „Südtirol hilft“ abgefüllt werden, wird nun das passende Etikett gesucht.Die Jury, bestehend aus den Organisatoren der Aktion, wird anschließend wieder 3 Vorschläge aussuchen und diese dann auf STOL zur Abstimmung stellen.Mit dabei Funkhaus-Programmchef und Präsident von „Südtirol hilft“ Heiner Feuer: „Das Etikett kann komplett frei gestaltet werden, nur der Name Lumina ist vorgegeben. Ansonsten ist nur darauf zu achten, dass es zur Benefizaktion und zu diesem besonderen Wein passt.“Dieser Sylvaner wächst in einer besonders gut geeigneten Lage. Auf einem Steilhang im mittleren Eisacktal auf einer Meereshöhe von 650 bis 700 Metern und nach Süden ausgerichtet. Die sehr ausgewogenen und rund 30 Jahre alten Rebstöcke bringen Trauben hervor, die alle Voraussetzungen für einen qualitativ hochwertigen Wein haben.Nach der Lese werden die Trauben schonend gepresst und anschließen im großen Akazienholzfass vergoren. Es folgt ein Ausbau auf der Feinhefe im kleinen Eichenfass, knapp 2 Jahre lang. Abgefüllt wird dieser 2019er Jahrgang noch im Juni, unmittelbar nachdem das passende Etikett feststeht.„Jetzt heißt es also kreativ werden und diesem edlen Tropfen ein Gesicht geben“, lädt der Geschäftsführer der Kellerei Eisacktal Armin Gratl alle Leser zum Mitmachen ein.Und Horst Pichler verspricht: „Wir freuen uns über jede Einsendung und werden die Top 3 noch ausführlich in der Zeitung vorstellen. Also legen Sie los und überzeugen Sie uns!“Die grafischen Vorschläge können innerhalb 11. Juni an [email protected] gesendet werden.Alle Informationen zur Aktion und zu den grafischen Vorgaben finden Sie auf suedtirolhilft.org

stol