„Machst Du Witze?“ – Ed Sheerans Erinnerung an seinen Heiratsantrag

„Ich fragte sie: “Willst du mich heiraten?„, und sie antwortete: “Machst du Witze?„ Ich erinnere mich, dass danach lange Stille herrschte, bevor ich nachsetzte: “Bitte?„.“So erzählte es der Brite in der schwedisch-norwegischen Talkshow „Skavlan“, das Video erschien am gestrigen Montag auch bei Youtube.Demnach habe er in diesem Moment vor ihr gekniet. Damit nicht genug, habe es an dem Tag stark geregnet. Er habe im Garten eine Pergola gebaut, wo er bei Sonnenuntergang und Wein um die Hand seiner Frau anhalten wollte, sagte Sheeran weiter.Einen Tag zu warten, wäre aber nicht möglich gewesen, weil in den Ring das Datum eingraviert war. Am Ende sagte Cherry Ja.

