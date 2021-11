Måneskin trifft auf Miley Cyrus – Aufregender Schnappschuss geht viral

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Måneskin reist derzeit durch die USA und hat mit anderen Stars an der Show-Veranstaltung „Gucci Love Parade„ am Hollywood Boulevard in Los Angeles teilgenommen.Auch die Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus war unter den Anwesenden und schien sich auf Anhieb gut mit den 4 Musikern aus Rom zu verstehen, wie ein amüsanter Schnappschuss auf dem Instagramprofil von Måneskin bezeugt.Auf dem Foto sind Miley Cyrus, Sänger Damiano und Bassistin Victoria zu sehen. Was besonders auffällt: Die Hand von Miley auf Victorias Brust. „Die beste Nacht mit den besten Leuten“, schreibt Måneskin dazu auf Instagram. Das Foto ging mit über 1,5 Millionen Likes viral und begeisterte Fans weltweit.Auch weitere Stars wie Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson, Diane Keaton und Jared Leto waren auf der Veranstaltung mit von der Partie.Am morgigen Samstag, dem 6. November, wird Måneskin als Vorband beim Konzert der Rolling Stones in Las Vegas auftreten.

stol