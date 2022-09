Manfred Schweigkofler: „Ich muss fast nie arbeiten“

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Freizeit? Mit diesem Begriff weiß Manfred Schweigkofler wenig anzufangen. Der Theater-, Musik- und Vieles-andere-Macher genießt einfach das Leben. Immer. Für ihn gibt es daher auch keine strikte Einteilung in Beruf und Freizeit, Arbeit und Urlaub, Alltag und Wochenende: „Ich versuche, einfach immer das zu tun, was mir Freude macht. Ich muss also fast nie arbeiten.“Mehr über den 60-jährigen vielseitig interessierten, engagierten und aktiven Bozner, der mit seiner Frau Dorotea 4 Kinder hat und 4-facher Opa ist, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es um die Spielzeit 2022/23 des Südtiroler Kulturinstituts und dessen 37 Veranstaltungen unter dem Motto „Vorwärts nach irgendwo“.Gäste im „Magazin“ sind Schützen-Landeskommandant Roland Seppi (In Frage gestellt), Bandleader Marco Wanda (Sonntagsfrühstück), Chris Steger (Musik), Vicky Leandros (Schneidig & Schnulzig) sowie die Band Timbreroots (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf die Große Spronser Rötelspitze und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann dreht sich alles um Gaumenfreuden Norditaliens.„Star der Woche“ ist der Wiener Alexander Kumptner (39), einer der 4 Spitzenköche der erfolgreichen Kochshow „The Taste“ (mittwochs, ab 21. September, Sat.1, 20.15 Uhr).