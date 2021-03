Manuela knackt den Südtirol-1-Urlaubstresor

Am Dienstag wurde das Rätsel gelöst: Es sind die Ziffern 8, 0 und 3. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Damit hat Manuela Marth aus St. Martin in Passeier den Urlaubstresor von Südtirol 1 geknackt.„Ich habe einfach die Zahlen aus den Geburtstagen meiner 3 Kinder genommen, und das hat wohl Glück gebracht!“, freut sie sich.Nun kann sie bei Falkensteiner frei wählen, 30 Destinationen vom Meer bis zu den Bergen stehen zur Auswahl. „Wellnessen gehen wir sicher“, schwärmt Manuela.

