Maria Cristina De Paoli: Die Bühne ist ihr zu Hause

Ausbildung am New Yorker Lee Strasberg Theater & Film Institute

Dass sie auf die Bühne wollte, hat Patrizia Pfeifer eigentlich schon immer gewusst. „Meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater war Südtiroler. Zur Zeit meiner Geburt haben beide in München gelebt. Deshalb bin ich dort geboren, und zwar als österreichische Staatsbürgerin." Später haben die Eltern geheiratet und die Familie ist nach Bozen gezogen. Doch zurück zur Schauspiellust: „Lern was Gscheids", hatten ihr die Eltern nach der Matura nahegelegt, und sie hat den Rat beherzigt.„Also habe ich in Innsbruck Geschichte und Kunstgeschichte studiert, was wohl nicht weniger brotlos gewesen wäre." Lange hielt es die heute 56-Jährige dennoch nicht aus und nahm – ohne daheim ein Wort zu sagen – ihren ersten Schauspielunterricht. Später wechselte sie, immer in Innsbruck, an die Schauspielschule am Kellertheater. Es folgten die ersten Gagen, die ersten Erfolge und, weil man auf der Bühne nie ausgelernt hat, auch eine zusätzliche Ausbildung am berühmten New Yorker Lee Strasberg Theater & Film Institute. „Es war eine wunderbare und wichtige Erfahrung", wie Patrizia ihre Zeit im Big Apple beschreibt.