„Marry Me!“ – Die Bozner Hochzeitsmesse findet wieder statt

Ein Traum wird wahr! Für all jene Brautpaare, die mit einem Heißluftballon dem Himmel ein Stück näherkommen wollen.



•

Am 6. und 7. November wird die Bozner Hochzeitsmesse dieses Jahr Paare in der romantischen Location von Schloss Maretsch 2 Tage lang mit Neuheiten und Informationen rund ums Thema Heiraten überraschen.Die Messe ist durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Auf dem zweitägigen Event werden Neuheiten in der Hochzeits- und Eventbranche in Form von Messeständen präsentiert.Mehr als 40 Experten - vom Catering über die Fotografie, Blumen und Hochzeitskleidern sowie Überraschungen – warten für den schönsten Tag im Leben.