Martha Ebner erinnert sich an ein Jahrhundert

Martha Ebner hat am 6. Juni ihren 100. Geburtstag gefeiert. In der Optionszeit (1939 bis 1943) leistete sie als Dableiberin Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus in Südtirol und hat in den Folgejahrzehnten viel für die Gleichberechtigung der Frauen getan. Martha Ebner ist Gast in der 1. Folge des STOL-Podcasts und erzählt über ihre Erinnerungen und die wichtigsten Etappen der Südtiroler Zeitgeschichte.