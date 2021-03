Matthew McConaughey möchte noch mal in die Flitterwochen

„Ach, nur noch 10 Jahre, dann sind die Kids aus dem Haus! Ich sage meiner Frau immer, dass wir dann wieder in die Flitterwochen gehen“, sagte der 51-Jährige der „Bild“-Zeitung am Montag.Er habe alles, was er sich wünsche, betonte der US-Schauspieler.„Ich habe ein schönes Haus mit 7 Schlafzimmern, 3 Kinder, 2 Hunde und eine Frau, die ich liebe. Mehr brauche ich nicht.“Am Donnerstag erscheint McConaugheys erstes Buch „Greenlights: oder die Kunst bergab zu rennen“ (22 Euro, Ullstein Verlag) auf Deutsch.Darin erzählt er unter anderem, dass er früher ein leidenschaftlicher Camper gewesen sei.

dpa