Matura-Prüfung: Das waren die Themen

Textsorte A

Textsorte B

Textsorte C

Im laufenden Schuljahr 2022/2023 ist – nach 3 Jahren mit pandemiebedingten Sonderformern – der reguläre Ablauf der staatlichen Abschlussprüfung zurückgekehrt. Er sieht für Südtirol 3 schriftliche Prüfungen und ein mündliches Prüfungsgespräch vor.In der deutschen Schule treten rund 2700 Schüler zur staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe an. In der italienischen Schule sind es dieses Jahr rund 1300 Maturanten und in der ladinischen Schule 89.Am heutigen Mittwoch hat die Matura mit der ersten schriftlichen Prüfung begonnen. Dabei bekamen sie diverse Textsorten zur Analyse, Interpretation und kritischen Stellungnahme vorgesetzt. Hier ein Überblick.Wolfgang Herrndorf, TschickErich Kästner, Fantasie von übermorgen (1929)Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert, in: STERN vom 16. 3. 2023Was wir einander schulden. Ein Gesellschaftsvertrag für das 21. Jahrhundert, Berlin 2021Miriam Gebhardt, Die Weiße Rose. Wie aus ganz normalen Deutschen Widerstandskämpfer wurden, München 2017Hier konnte sich die Maturanten zwischen 2 Texten entscheiden, zu denen sie eine kritische Stellungnahme abgeben mussten.Der ersten Text handelte von „Wohlergehen für alle“ und „Wirtschaftswachstum“, im zweiten Text ging es hingegen um Kleidung und Mode.Am morgigen Donnerstag geht es bei der heurigen Matura-Prüfung mit der zweiten schriftlichen Arbeit mit einem schulspezifischen Fach weiter.