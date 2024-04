Maturaprojekt "Trink-Paar"

Das Hauptziel lag darin, eine vielfältige Sammlung von Rezepten auszuprobieren und daraus die innovativsten und harmonischsten Geschmackskombinationen auszuwählen. Dabei sollten nicht nur traditionelle, sondern auch unkonventionelle Paarungen kombiniert werden, um einzigartige, kulinarische Erlebnisse zu schaffen.Nach intensiver Recherche und mehreren Eigenversuchen fand das Team mit der Unterstützung der Kochfachlehrer Christian Gianmoena und Stephan von Zallinger ihre zwei Foodpairing-Favoriten:?Orange, Pfirsich und Pfeffer?Granatapfel, Apfel und FenchelAuf der Reise zum optimalen Endprodukt wurde das Team von "Zuegg.com" als externem Partner begleitet und mit der nötigen Expertise versorgt. Im hauseigenen Labor in Lana wurden die beiden oben genannten Kombinationen verfeinert, produziert und in personalisierten Flaschen abgefüllt. Das Geschmacksergebnis hat die Gäste bei der Produktvorstellung überzeugt und die Feedbacks waren einstimmig positiv. Mit insgesamt 70 % der Stimmen wurde die Kombination Orange, Pfirsich und Pfeffer zum Publikumsliebling gewählt.Beide Geschmacksproben wurden an interessierte Kunden von "Zuegg.com" übermittelt und das Projektteam hofft, dass die entwickelten Getränke in Zukunft im Fachhandel erhältlich sein werden!