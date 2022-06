Max von Milland begeistert in Köln 45.000 Menschen

Auch, wenn schon einige Tage seit dem Auftritt vergangen sind, ist der Südtiroler Musiker, der seine Songs im Südtiroler Dialekt schreibt und singt, noch sichtlich berührt: „Auch am dritten Tag nach diesem unglaublichen Auftritt fehlen mir die Worte. Ich sah Menschengruppen im Publikum meine Songs mitsingen und auf die Frage, wer denn schon mal in Südtirol war, hob das halbe Stadion die Hand“, sagt der Sänger.Gekommen ist es zu diesem Auftritt aufgrund eines Aufrufes der Kölsch Rock-Band, die einen Stadion-Support voller Vielfalt, Qualität und Herzblut suchte. Unter den knapp 200 Einsendungen fiel die Wahl auf Max von Milland.Auch wenn derzeit noch die Gefühle über diesen mitreißenden Auftritt beim Künstler selbst nachhallen, konzentriert er sich nun auf die anstehenden Konzerte in Südtirol, Deutschland und Österreich. Am 24. August steht Max von Milland auf dem Meraner Thermen-Platz auf der Bühne.