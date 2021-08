Meghan Markle wird 40: Wie tickt diese Frau wirklich?

Seit Meghan Markle an der Seite von Prinz Harry auf der Weltbühne aufgetaucht ist, wird sie kritisiert: zu meinungsstark, zu laut, zu feministisch. Attribute, die gar nicht zum britischen Könighaus passen. Und: Die Ex-Schauspielerin, die morgen, am 4. August, ihren 40. Geburtstag feiert, soll die Hauptschuld am „Megxit“ tragen. Aber stimmt das? + Von Sieglinde Höller