Mehr Gesundheit für Merans Bürger

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe machten gestern Dr. med. Sara Auer und Dr. med. Christine Arquin, Gynäkologinnen im neuen Ambulatorium für Frauenheilkunde in der Martinsbrunn ParkClinic. Mit dem Thema Gut durch die Wechseljahre wurde den interessierten Frauen anschaulich erklärt, wie man trotz Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen gut durch die heißen Jahre kommt. Es muss nicht immer gleich eine Hormonersatztherapie sein und wenn sie trotzdem notwendig ist, so gilt der Grundsatz So wenig wie möglich, so lange wie nötig, so die Ärztinnen.Ziel ist es einmal im Monat einen Fachvortrag anzubieten, um für Gesundheitsthemen und Vorsorge zu sensibilisieren , erklärt die ärztliche Koordinatorin der ParkClinic Dr. Karin Steckholzer. Am ersten April findet in italienischer Sprache der Vortrag mit Dr. Giuseppe Bosco Rückenschmerzen und am sechsten Mai der Vortrag Osteopathie mit Dr. Gert Kamjunke statt. Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr im Café Bistro Kaan und sind frei zugänglich.

sabine kaufmann