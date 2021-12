Meraner als Model in Südkorea

Dass die Coronapandemie die Welt auf den Kopf gestellt hat, hatte für Moritz Geier ausnahmsweise auch etwas Gutes: Ob er in München, zu Hause in Obermais oder in Seoul ist, spielt im Moment für sein Studium keine Rolle, denn die Vorlesungen finden online statt und und sind gespeichert jederzeit und überall abrufbar. So kann der 20-Jährige das Modeln und das Studieren unter einen Hut bringen.