Meraner Enten surfen diesmal auf der Online-Welle um die Wette

In diesem Jahr findet das Wettschwimmen der Sponsor-Enten und Glücks-Enten als virtueller Wettlauf im Netz statt.Am Ostersamstag um Punkt 11 Uhr erfolgt der Startschuss. Der Erlös aus den Spenden kommt der Meraner Vinzenzgemeinschaft zugute.Damit wollen die Veranstalter, 8 Serviceclubs aus Meran und Bozen, ihren Beitrag zur Coronakrise leisten und hilfsbedürftige Personen unterstützen, die als Folge der derzeitigen Ausnahmesituation in eine besondere Notlage geraten sind.Das „echte“ Wettschwimmen der Enten hat in den vergangenen 2 Jahren jeweils rund 5000 Schaulustige an die Ufer der Passer gelockt. Im Vorjahr gingen über 640 geschmückte Sponsor-Enten und an die 7000 kleine Glücks-Enten an den Start. Allein der Erlös von 2019 für den guten Zweck belief sich auf überaus beachtliche 74.000 Euro.Alle bisherigen Teilnehmer, aber auch neue Enten-Rennstallbesitzer sind dazu aufgerufen, am virtuellen Wettlauf teilzunehmen. Diesmal müssen sie aber – sozusagen als Trockentraining – Zeichnungen oder Fotos von ihren Enten anfertigen, um sie an den Start schicken zu können.Das Online-Voting läuft dann 2 Wochen lang bis zum 25. April um 12 Uhr. Gewinner sind die Besitzer jener 3 Enten, die am meisten Stimmen erhalten haben.Die 8 Serviceclubs möchten mit der Aktion an den großen Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen und erhoffen sich auch für die neue Ausgabe eine großartige Teilnahme und viele großzügige Spenden.„Gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir alle zu Hause bleiben müssen, ist das virtuelle Entenrennen eine Möglichkeit, Gutes zu tun und dabei erfinderisch zu werden, ohne einen großen Aufwand zu betreiben. Wichtig ist uns, dass die Menschen zu Hause bleiben und sich etwas ablenken können, indem sie kreativ werden und sich an die Osterzeit der vergangenen Jahre erinnern,“ heißt es vom Organisationskomitee.Hauptsponsor ist in diesem Jahr die Firma Zeppelin Group, die dieses virtuelle Entenrennen überhaupt erst möglich macht. Denn ihre Programmierer haben mit viel Einsatz und Kreativität in kürzester Zeit eine Webseite erstellt, die am 10. April online gestellt wird.

