Die offizielle Eröffnung fand am Freitag um 19 Uhr im Meraner Kursaal statt. Dabei spielte das Bezirksblasorchester Meran ein Konzert. Der Eintritt war frei, eine Reservierung war erforderlich.<BR \/><BR \/>Höhepunkt des dreitägigen Festes ist der große Festumzug am heutigen Sonntag. Er hat um 14.15 Uhr begonnen und führt vom Vinschgauer Tor über den Rennweg, die obere Freiheitsstraße, den Sandplatz und die Kurpromenade bis zum Thermenplatz.<BR \/><BR \/>Zum Umzug gehören historische Festwagen, Musikkapellen, Trachtengruppen und Schützen. Zu den bekannten Wagen zählen die Marlinger Apfelkrone, die seit 1949 Teil des Festes ist, und die Riesentraube aus Algund, die seit 1951 mitgeführt wird.