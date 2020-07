Michael Fassbender ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

2008 magerte der 1,83 Meter große Michael Fassbender für Steve McQueens Drama „Hunger“ über den Hungerstreik des IRA-Kämpfers Bobby Sands auf 59 Kilo ab. Der Einsatz lohnte sich. Denn plötzlich klingelten zahllose Top-Regisseure bei ihm. Darunter auch sein Idol Quentin Tarantino, der ihn für „Inglourious Basterds“ engagierte.Für „Shame“, seine 2. Zusammenarbeit mit McQueen, wurde der 1977 in Heidelberg geborene und in Irland aufgewachsene Sohn eines Deutschen und einer Irin 2011 mit einer Golden-Globe-Nominierung belohnt. Für den Part als psychotischer Sklavenbesitzer in „12 Years a Slave“ wurde Fassbender 2014 für den Oscar und den Golden Globe nominiert. Und 2016 gehörte er für seine Rolle als Apple-Gründer Steve Jobs erneut zu den Nominierten.Im Film „Das Gesetz der Familie“ (Montag, 21.40 Uhr, Arte) spielt er den jungen Familienvater Chad Cutler, der ein gespanntes Verhältnis zu seinem Vater Colby hat. Die Cutlers gehören zu den Pavee, einem fahrenden Volk in Irland. Die Familie schlägt sich mit kriminellen Geschäften durch, Vater Colby versteht sich als moderner Robin Hood. Doch sein ältester Sohn Chad will nicht mehr mitmachen, er will dem Treiben entkommen. Colby sieht das als Verrat …Mehr über Michael Fassbender erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge (unter anderem lesen Sie alles über den gesündesten Durstlöscher und Fitmacher Wasser) und das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

