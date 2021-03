Michelle Hunziker ignoriert „Hater“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Die Hater bereiten mir keine Beschwerden. Das sind Leute, die ihre Frustration im Groll ausleben, die muss man ignorieren“, sagte die 44-Jährige im Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ (Montag).Heute werde außerdem viel über eine positive Einstellung zum Körper, Mobbing und körperliche Diskriminierung gesprochen, erklärte die gebürtige Schweizerin.„Aber körperliche Diskriminierung ist sowohl, wenn du für bestimmte Jobs als zu unansehnlich giltst, als auch wenn du zu schön bist, um als klug angesehen zu werden“, meint sie. In den 90er-Jahren habe sie kämpfen müssen, um klar zu machen, dass sie nicht nur eine schöne Gestalt sei.Hunziker ist seit Montag in der italienischen Satire-Sendung „Striscia la Notizia“ des Privatsenders Canale 5 zu sehen. Im deutschsprachigen Fernsehen hatte sie unter anderem an der Seite von Thomas Gottschalk die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ zwischen 2009 und 2011 moderiert.Immer wieder berichtet Hunziker mit Videos in den sozialen über ihr Leben, zuletzt über Lockdown und Fernunterricht.

apa/dpa