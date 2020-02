„Millionenshow“: Südtiroler gewinnt 30.000 Euro

Der Ingenieur, der in Hall in Tirol lebt und ursprünglich aus dem Ahrntal kommt, meisterte alle Fragen bis zur 30.000-Euro-Grenze mit Bravour.Am Ende war dem gebürtigen Ahrntaler die entscheidende Frage fürs Weiterkommen aber zu schwierig: Als nach der Band gefragt wurde, die das Lied „Seven Seas of Rhye„ verfasste, nahm Mair am Tinkhof lieber die 30.000 Euro – zum Glück!Sein Tipp, die Beatles, wäre falsch gewesen (die richtige Antwort wäre Queen gewesen).

stol