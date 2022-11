Mit Charme und Courage: Evi Keifl

Foto: © karl.tschurtschentha

Sie gehörte zu den ersten in Südtirol, die ein Herz für den Umweltschutz hatte, sie organisierte Protestmärsche von Müttern und hat die Verbraucherzentrale mitbegründet. Noch heute setzt sich Evi Keifl (66) für gesellschaftspolitische Herzensanliegen ein. Mehr aus dem bewegten Leben der Bozner Vordenkerin erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit zahlreichen Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die „kleinen“ Südtiroler Christkindlmärkte, auf denen es noch besinnlich und echt zugeht.Gäste im neuen „Magazin“ sind Peter Schorn (In Frage gestellt), der „Keschtn“-König Johann Laimer (Sonntagsfrühstück), der „Metal-Professor“ Devin Townsend (Musik) und die Liedermacherin Stefanie Werger (Schneidig & Schnulzig) sowie das Rap-Duo Dren Thaqi alias Deltaz und Noel Brigl alias Budo202 (Backstage).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung nach St. Walburg in Taufers ein, Helmut Bachmann präsentiert Gerichte von Südtiroler Künstlerinnen und Künstlern, Maria Rastner gibt Fitnesstipps für den Advent und auf 6 Sonderseiten finden Sie Rezepte für ihr „liebstes Weihnachtsgebäck“. Dazu gibt es neue Bücher und Freizeitgeräte, Gartentipps u. v. m. „Star der Woche“ ist der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård, der am Freitag, 2. Dezember, im Drama „Pferde stehlen“ zu sehen ist (Arte, 20.15 Uhr).