Mit der Jugend die Zukunft gestalten

Weg von der Kritik und hin zur konkreten Utopie, so nannte Hans Glauber seinen Schritt von der Kunst zur Gründung des Ökoinstitutes, von seinen Fotografien Detailaufnahmen von Schreib- und Rechenmaschinen - mit denen er Kritik an einer technisierten unmenschlichen Welt übte, bis hin zum aktiv werden mit den Toblacher Gesprächen und später dem Ökoinstitut - , um diese Welt, wie er sie nicht sehen wollte, zu ändern.Glauber Experte und Kurator der Sonderausstellung im Schreibmaschinenmuseum Andreas Hapkemeyer, wird am Montag, 10. Juni interessierten Oberschulklassen eine Einführung zu Leben und Werk Hans Glaubers geben. Abgerundet wird die Veranstaltung mit der Präsentation des 31minütigen Dokumentarfilmes über Hans Glauber von Federico Campana und Cornelia Schöpf (2011). Eine Anmeldung für die Veranstaltung kann direkt im Schreibmaschinemuseum erfolgen.Die in Zusammenarbeit mit dem Museion Bozen und unter der Schirmherrschaft des Ökoinstitutes organisierte Sonderausstellung ist noch bis 18. August zu sehen.