Eine Kerze als Zeichen der Verbundenheit, ein persönlicher Segensgruß aufs Handy und das Gefühl, nicht allein in die Prüfungen zu starten: Mit der Aktion „Be Blessed!“ wird der Beginn der schriftlichen Matura in Südtirol heuer erstmals von einer besonderen Geste begleitet.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag, 18. Juni 2026, dem ersten Prüfungstag, werden im Bozner Dom um 7 Uhr früh Kerzen für angemeldete Schülerinnen und Schüler entzündet. Gleichzeitig erhalten die Maturantinnen und Maturanten einen persönlichen Segensgruß per WhatsApp.<BR \/><BR \/>Die Initiative richtet sich nicht nur an die Jugendlichen selbst: Auch Eltern, Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde sowie Lehrpersonen können sich beteiligen und damit ihre Unterstützung ausdrücken.<h3>\r\nErfolgreiches Modell aus Österreich<\/h3>Die Aktion ist in Österreich bereits etabliert und wird dort heuer zum fünften Mal durchgeführt. Tausende Jugendliche nehmen jedes Jahr daran teil. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 13.000 personalisierte Segensnachrichten verschickt. Auffällig: Rund ein Drittel der Anmeldungen kam von Angehörigen und Bezugspersonen – ein Zeichen dafür, wie groß der Wunsch ist, Jugendliche in dieser wichtigen Phase aktiv zu begleiten.<h3>\r\nPremiere in Südtirol<\/h3>In Südtirol wird „Be Blessed!“ erstmals umgesetzt. Getragen wird das Projekt vom Religionsinspektorat am Deutschen Schulamt sowie vom Amt für Schule und Katechese der Diözese Bozen-Brixen.<BR \/><BR \/>Schon jetzt stößt die Initiative auf Resonanz: Rund 300 Maturantinnen und Maturanten sind aktuell angemeldet. Die Organisatoren hoffen, dass noch viele weitere hinzukommen – sei es durch Eigenanmeldung oder durch Menschen aus ihrem Umfeld.<h3>\r\n„Diese Zeit prägt“<\/h3>Auch Bischof Ivo Muser unterstützt die Aktion und erinnert sich an seine eigene Matura: „Meine eigene Matura liegt 45 Jahre zurück, und doch sind mir viele Fragen und Themen von damals noch sehr präsent. So wichtig habe ich diese Zeit erlebt“, erklärt er.<BR \/><BR \/>Gerade deshalb sieht er in „Be Blessed!“ eine wertvolle Verbindung von moderner Kommunikation und persönlicher Begleitung. Die Mischung aus digitalem Segensgruß und dem symbolischen Entzünden einer Kerze solle jungen Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind.<h3>\r\nEinladung zum Mitmachen<\/h3>Neben der Anmeldung zur Aktion sind Interessierte auch eingeladen, am Morgen des 18. Juni selbst in den Bozner Dom zu kommen. Dort können sie die Kerzenfeier miterleben oder eigene Kerzen für die Maturantinnen und Maturanten anzünden.<BR \/><BR \/>Die Botschaft hinter der Initiative ist klar: Gerade in stressigen Prüfungsphasen kann ein Zeichen der Unterstützung viel bewirken – sei es durch eine kurze Nachricht oder eine brennende Kerze.