<b>Von Amanda Angler<\/b><BR \/><BR \/>Das Make-up ist aufgetragen, die Haare sind frisch geglättet, und das neue Sportoutfit sitzt wie angegossen: Alyssa Gruber (25) macht sich auf den Weg ins Fitnessstudio, um für ih<?TrVer>\r\nre Passion, das sogenannte „Powerlifting“, zu trainieren. <BR \/><BR \/>Dank des Kraftsports fühlt sich die Lananerin heute sowohl kräftig als auch weiblich und will als Vorbild auf Social Media zeigen, wie sie Muskeln mit Make-up vereint.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224258_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Obwohl beim Begriff „Lifting“ viele zunächst an straffere Haut und Schönheits-OPs denken, geht es bei Alyssa Gruber um schwere Gewichte. Powerlifting ist eine Kraftsportart, die aus den drei Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben besteht. In Südtirol sei der Sport noch wenig verbreitet, bedauert die 25-Jährige. Eher durch Zufall ist sie auf ihre jetzige Leidenschaft gestoßen: Vor knapp vier Jahren begann Gruber, ins Fitnessstudio zu gehen – und zwar ursprünglich, um abzunehmen. Schon seit ihrem 17. Lebensjahr modelt sie nebenbei und wurde dabei mitunter als zu kurvig wahrgenommen. <BR \/><BR \/>„Früher habe ich mir viel aus meinem Gewicht gemacht“, erzählt die Lananerin offen, „aber inzwischen weiß ich, dass die Zahl auf der Waage nichtssagend ist.“ Vielmehr liegt der Fokus der Powerlifterin jetzt auf den Gewichten, die sie im Fitnessstudio locker stemmt. Aber nicht nur dort werden die Schwergewichte gehoben: Vor einem halben Jahr nahm die hauptberufliche Sozialbetreuerin an ihrem ersten Wettkampf teil. Und hat es nie bereut.<h3>\r\nDirekt auf Platz sechs<\/h3>Eigentlich wollte Alyssa Gruber zu Beginn nur für sich selbst ins Fitnessstudio gehen, doch dann packten sie dennoch der Kampfgeist sowie die Passion. „Ich konnte zwei Wochen davor kaum mehr schlafen“, erzählt die 25-Jährige lachend von ihrem ersten Wettbewerb. Für sie zählt vor allem die gesammelte Erfahrung – obwohl sich auch das Ergebnis durchaus sehen lassen kann. Bei Wettkämpfen im Powerlifting gibt es in jeder der drei Disziplinen jeweils drei Versuche, um das Maximalgewicht zu stemmen. <BR \/><BR \/>Dabei achtet der Schiedsrichter genau darauf, dass jede Übung korrekt ausgeführt wird: Ist die Kniebeuge beispielsweise nicht tief genug oder werden die Ellbogen beim Bankdrücken nicht tief genug gesenkt, dann ist der Versuch ungültig – und für die Wertung am Ende zählt immer der letzte gültige Versuch. Die Gesamtkilos der Disziplinen werden schließlich zusammengezählt und bilden das Endergebnis der Wertung. 115 kg beim Kniebeugen, 62,5 kg beim Bankdrücken und 137,5 kg beim Kreuzheben ergaben für die Lananerin bei ihrem ersten Wettkampf am Ende den beachtlichen sechsten Platz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei ihrem zweiten Wettkampf dieses Jahr drückte die 25-Jährige dann schon insgesamt 320 kg. Aktuell befindet sie sich aber in der „Off-Season“. Das bedeutet: vorerst keine Wettkämpfe, sondern harte Vorbereitung und viel Training. Dafür geht sie vier Mal pro Woche ins Fitnessstudio – und trainiert dort jeweils für bis zu drei Stunden. Zielstrebig werden dann meist zwei Disziplinen pro Einheit trainiert, inklusive zusätzlichen Ergänzungsübungen zur Stärkung der restlichen Muskulatur. Vom langen und anstrengenden Training lässt Gruber sich aber nicht unterkriegen – schließlich hat sie große Ziele.<h3>\r\nAlyssa, der Tausendsassa<\/h3>Die Qualifikation für die österreichischen Staatsmeisterschaften möchte die Lananerin im kommenden Jahr schaffen. Aktuell ist sie nämlich als Athletin in einem österreichischen Powerlifting-Verein angemeldet – denn in Südtirol gibt es keinen. Zumindest noch nicht: Alyssa Gruber könnte sich durchaus vorstellen, selbst eines Tages einen zu gründen und zu leiten. Zuerst steht aber noch ein weiterer großer Meilenstein auf der To-do-Liste: Seit Kurzem absolviert die 25-Jährige eine Online-Ausbildung zur Fitnesstrainerin. <BR \/><BR \/>Sobald die Prüfung der Ausbildung geschafft ist, hat sie den Traum, selbst Coachin zu werden. „Ich will vor allem Frauen auf ihrer Fitnessreise – sei es im Powerlifting als auch grundsätzlich im Kraftsport – begleiten und unterstützen“, träumt Alyssa Gruber von ihrer Berufung.<BR \/><BR \/>Neben der laufenden Ausbildung und dem Powerlifting ist die herzliche Lananerin aktuell aber eigentlich als Sozialbetreuerin für Menschen mit Beeinträchtigungen tätig – und das mit großer Leidenschaft. Die Arbeit im Turnus erlaubt ihr außerdem, das zeitintensive Training im Fitnessstudio flexibel zu gestalten.<BR \/><BR \/>Ganz aufgeben will Gruber den Job deshalbnicht, aber in Zukunft sollen all ihre Passionen vereint werden. Dazu zählt übrigens auch Social Media: Auf Instagram und TikTok teilt die 25-Jährige Einblicke ins Powerlifting und ihr übriges Leben. <h3>\r\nWeiblichkeit und Kraftsport<\/h3>Zunächst zeigte die sportliche Lananerin auf Social Media hauptsächlich Eindrücke von ihren Shootings als Model. Als der Kraftsport dann ein immer größerer Teil ihres Lebens wurde, teilte sie zunehmend mehr darüber und fand in der Powerlifting-Nische auf Instagram ein Zuhause. „Ich habe es einfach mal mit Vlogs <I>(Anm.: Video-Blogs)<\/I> aus dem Fitnessstudio versucht und mein Training als Powerlifterin gezeigt“, berichtet Gruber freudig, „und das ist tatsächlich auch gut angekommen.“<BR \/><BR \/>Seither hat sich so einiges getan: Inzwischen folgen ihr auf Instagram über 4500 Personen, und seit geraumer Zeit kooperiert sie bereits mit einem Südtiroler Unternehmen für Supplemente. Dennoch möchte Alyssa ihren Content so gestalten, wie sie es auch selbst ist: Authentisch, echt und ehrlich – und dabei sowohl ihren Fortschritt als Athletin als auch ihre Vision teilen. „Man kann auch im und mit dem Kraftsport weiblich sein“, lautet das Credo der Lananerin, die diese Botschaft vor allem unter jungen Frauen verbreiten will. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224264_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Powerlifting und die daraus resultierenden Muskeln haben Gruber, entgegen weitläufiger Meinungen, zu mehr Weiblichkeit verholfen. Sie trainiert nun im Einklang mit ihrem Körper und hört auch während der unterschiedlichen Zyklusphasen auf ihn. Inzwischen liebt und schätzt die Powerlifterin ihre weiblichen Kurven und fühlt sich sowohl stark, als auch feminin<BR \/><BR \/> Ihre Weiblichkeit lebt die 25-Jährige am liebsten, indem sie sich auch für das Fitnessstudio zurechtmacht. Gestylte Haare und ein „süßes Outfit“ seien der Athletin sehr wichtig – denn, so schmunzelt sie: „Ich fühle mich damit auch viel stärker und kann mehr Kilos drücken.“ Mit diesem Credo will die 25-Jährige vor allem inspirieren und ein Vorbild sein – denn Muskeln und Kraft sind, entgegen hartnäckiger Stereotype, auch weiblich. Und das beweist Alyssa Gruber tagtäglich, wenn sie top gestylt wieder Hunderte von Kilos stemmt.