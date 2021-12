Mit Toni Fiung Weihnachten feiern

Heute ist Heiligabend – und bald endet das alte Jahr und das neue beginnt. Viele von uns wissen nicht recht, wie wir die Feste dieser Tage im Kreise der Familie so feiern können, dass sie für Klein und Groß Freude und Hoffnung bringen. Familienseelsorger Toni Fiung bietet im neuen „Dolomiten-Magazin“ Hilfen, wie die Festzeiten für alle in der Familie zum Erlebnis werden können.Außerdem im neuen „Dolomiten-Magazin“: Südtirols größtes Fernsehprogramm mit täglichen Streaming-Tipps sowie viele weitere interessante Beiträge. Ein 2-seitiges Porträt etwa rückt den Pusterer Extrembergsteiger Hans Kammerlander in den Blickpunkt. Er erzählt, was er alles aus Leidenschaft für die Berge getan hat, und dass er es heute mit Mitte 60 viel gemütlicher angehen lässt. Außerdem verrät er, wie er am liebsten seine Freizeit verbringt.Gäste des neuen „Magazins“ sind der Südtiroler Filmemacher Andrea Pizzini (Sonntagsfrühstück), die Schauspielerin und Autorin Brigitte Knapp (In Frage gestellt), das Musiker-Ehepaar Katrin und Werner Unterlercher aus Nordtirol (Schneidig & Schnulzig) und der Singer- Songwriter Aaron Kerschbaumer (Backstage).Hanspaul Menara lädt zu einer Schneewanderung ins Innerfeldtal bei Innichen ein, Georg Oberrauch beschreibt den Jakobsweg von Lana über die Töll nach Rabland und bei Essen & Trinken präsentiert Helmut Bachmann Weihnachtsgenüsse des bayerischen Fernsehkochs Alfons Schuhbeck. „Star der Woche“ ist schließlich die deutsche Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes.Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

