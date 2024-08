Mitspielen und Karten für ein Spiel des FC Bayern München gewinnen

Die „ Dolomiten “ und Paulaner laden Sie zum Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München ein und verlosen 1 x2 VIP-Karten für die Allianz Arena in München Mit dabei sind nicht nur die Tickets, der Gewinner feiert zudem im VIP-Bereich der Allianz Arena und hat Zugang zur Paulaner Lounge mit Essen und Trinken. Neben den begehrten VIP-Karten erhalten die Gewinner auch eine Übernachtung für 2 Personen in einem Hotel in München In den kommenden Tagen die „ Dolomiten “ lesen, Rätsel lösen und das richtige Lösungswort über die kostenlose „ Dolomiten “-Zett-App bis einschließlich 30. August einsenden.Die Ziehung findet am 2. September unter Aufsicht eines Funktionärs der Handelskammer Bozen statt. Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Das vollständige Spielreglement ist in der Anzeigenabteilung „ Dolomiten “ hinterlegt.