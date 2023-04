Moderna: Impfung gegen Krebs ab 2030 geplant

Die Corona-Pandemie hat die Forschung an Impfstoffen deutlich beschleunigt. Nun lässt das US-amerikanische Unternehmen Moderna mit einer Nachricht aufhören: Bis zum Jahr 2030 will Moderna mit einem Impfstoff gegen Krebs auf dem Markt kommen.Der medizinische Leiter von Moderna, Paul Burton, sagte in einem Interview, dass das Unternehmen dabei sei, gegen verschiedene Tumorarten einen Impfstoff zu entwickeln.Die bisherigen Studien, die mit den Impfstoffen gemacht wurden, seien sehr vielversprechend, sagte Burton. Werde man mit der Forschung erfolgreich sein, so könne man Hunderttausende oder sogar Millionen von Leben retten.