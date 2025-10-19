Doch so zeitlos die Mokka auch wirkt, sie verlangt Aufmerksamkeit. Wer ihr keine Pflege schenkt, riskiert, dass der Espresso bitter schmeckt – und das nicht im übertragenen Sinne. Hartnäckig hält sich der Glaube, man solle die Mokka niemals reinigen – das „gute“ Kaffeefett, heißt es, sorge für ein besseres Aroma. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall: Die öligen Rückstände oxidieren, verändern den Geschmack und machen den Kaffee ranzig. Selbst der Hersteller Bialetti, dessen Name längst Synonym für die Mokka geworden ist, rät auf seiner Website ausdrücklich zu regelmäßiger Pflege: „Ein perfekter Kaffee beginnt mit einer sauberen Mokka.“<h3>Wasser ja, Spülmittel nein<\/h3>Die wichtigste Regel lautet: kein Spülmittel, keine Spülmaschine. Nach jedem Gebrauch wird die Kanne in ihre Einzelteile zerlegt und mit heißem Wasser abgespült. Dann alles gründlich abtrocknen – Feuchtigkeit führt zu Oxidation. Das ist keine Esoterik, sondern simple Chemie.<BR \/><BR \/><BR \/>Einmal im Monat sollte man der Mokka eine kleine Wellnesskur gönnen. Der Trick ist alt und umweltfreundlich: eine Mischung aus einem Drittel weißem Essig und zwei Dritteln Wasser in den unteren Teil füllen, ohne Kaffee aufkochen lassen, anschließend mit Wasser nachspülen. Alternativ funktioniert auch Zitronensaft – ganz ohne aggressive Chemie. So verschwinden Kalk und Ablagerungen, und das Metall glänzt wie neu.<h3>\r\nKleine Teile, große Wirkung<\/h3>Wer guten Kaffee will, muss auch auf die Details achten. Das Metallsieb kann sich mit feinem Kaffeepulver zusetzen; ein Zahnstocher oder eine weiche Bürste hilft, es wieder frei zu bekommen. Die Gummidichtung unter dem oberen Teil sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ersetzt werden – sie sorgt dafür, dass der Druck stimmt und der Kaffee nicht ausläuft.<BR \/><BR \/>Auch eine neue Mokka braucht Eingewöhnung: drei Probeläufe mit Wasser und Kaffee, die man anschließend wegschüttet, schaffen die richtige „Patina“. Wer eine alte Kanne nach Monaten im Schrank wiederfindet, sollte prüfen, ob sie oxidiert ist. Ein Durchlauf mit Wasser und Essig genügt meist; bei sichtbarer Korrosion hilft allerdings nur Ersatz.<h3>\r\nMehr als ein Küchengerät<\/h3>Die Mokka ist mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Sie ist ein Stück Alltagskultur, eine Brücke zwischen Generationen, ein Symbol der Entschleunigung in einer Zeit, in der Kaffee meist auf Knopfdruck entsteht. Wer sie benutzt, zelebriert das Warten – und genau darin liegt ihr Zauber.<BR \/><BR \/>Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erinnert indes daran, dass auch bei diesem Ritual Maßhalten angebracht ist: Bis zu 400 Milligramm Koffein täglich – das entspricht etwa vier Mokka-Tassen – gelten für gesunde Erwachsene als unbedenklich.<BR \/><BR \/>Wer das Erlebnis perfektionieren will, investiert in Qualität: eine gut verarbeitete Mokka, einen Handmühlen-Mahlgrad nach Geschmack, und frischen Kaffee aus mittlerer Röstung. Einige Alternativen – von Edelstahl-Designvarianten bis zu modernen Neuinterpretationen der klassischen Kanne – versprechen denselben, langsam aufsteigenden Kaffeegenuss.<BR \/><BR \/>Denn was die Mokka so besonders macht, ist nicht ihr Alter, sondern ihre Haltung: Sie widersetzt sich der Eile. Und wer einmal wieder diesem Gurgeln zuhört, weiß – die beste Technik der Welt kann so etwas nicht ersetzen.