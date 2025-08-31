Das ehrenamtliche Engagement im KVW lebt nicht nur von Tatkraft, sondern auch von Gemeinschaft und Geselligkeit. Mit diesen Worten lud der Vorsitzende des KVW Bezirk Vinschgau, Heinrich Fliri, seine Ausschussmitglieder für den 30. August 2025 zu einer gemeinsamen Wanderung zur Marzoneralm mit anschließendem Mittagessen ein.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung, sodass ein gemütliches Beisammensein mit unterhaltsamem und informativem Austausch möglich war. Neben der Wanderung blieben wichtige Arbeitsthemen nicht unerwähnt: der stete Einsatz für den Erhalt und Ausbau des Krankenhauses Schlanders, Nachhaltigkeit in all ihren Facetten etwa die künftige Organisation der Altkleiderentsorgung sowie das nach wie vor drängende Thema des leistbaren Wohnens. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Darüber hinaus organisiert der KVW auf Landesebene eine Friedenwallfahrt, um ein lokales Zeichen für den Weltfrieden zu setzen. Alle engagierten Menschen sind hierzu am 7. Oktober 2025 nach Bozen-Gries eingeladen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Traditionell beginnen die KVW-Arbeitsjahre mit den Gebietstagungen in jedem Bezirk. Auch im Vinschgau wird im Herbst das Jahresthema Ein gutes Leben für alle! sowie das vielfältige Aktionsprogramm der KVW-Ortsgruppen in den jeweiligen Gebieten vor- und zur Diskussion gestellt. Alle Anwesenden waren sich einig: es braucht auch weiterhin viel Motivation und Kraft für die vielen üblichen Anforderungen , wie sie Heinrich Fliri nannte.