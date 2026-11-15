Der Bursche will es wirklich wissen. Dieser Eindruck setzt sich fest, wenn man mit Julian Frasnelli über seinen Sport spricht. Für seine 14 Jahre wirkt der Jungspund aus Wiesen bei Sterzing schon sehr abgeklärt und ehrgeizig. Sogar die Interviews führt er selbstsicher ohne das Beisein seines Vaters Martin (siehe untenstehendes Interview). <BR \/><BR \/>Als Zehnjähriger hat er mit Gokart-Rennen begonnen, seitdem hat er sich rasant weiterentwickelt und zählt heute in der Szene zu den Topfahrern. Die jüngste Talentprobe hat er gerade mal vor einer Woche bei der Weltmeisterschaft auf der Rennstrecke „La Conca“ in Süditalien abgeliefert: Im entscheidenden Finallauf kämpfte er sich in seiner Kategorie OK-Junior von Startplatz 16 auf den vierten Endrang vor. <BR \/><BR \/>Im Beisein von mehr als 100 für die WM qualifizierten Nachwuchspiloten legte Julian einmal mehr eine furiose Aufholjagd hin – es handelt sich um die „Spezialität des Hauses“. Abgesehen vom jüngsten Erfolg feierte der hochtalentierte Wipptaler bereits viele Siege und Topplatzierungen in den jeweiligen Kategorien und Bewerben. Eine vielversprechende Laufbahn ist in Reichweite. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384593_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Weg hin zum Profipiloten ist allerdings hart umkämpft und auch sehr kostspielig. Eine professionelle Kartsaison, wie sie etwa die Formel-1-Stars Kimi Antonelli und George Russell durchlaufen haben, schlägt Medienberichten zufolge mit bis zu 250.000 Euro zu Buche. Hierbei spielen viele Aspekte eine Rolle, so etwa Förderungen der Nachwuchspiloten durch die Rennställe sowie das Engagement von Sponsoren. Julian Frasnelli fährt derzeit im Rennstall „Tony Kart“. Es ist einer der größten Rennställe im Kart-Rennzirkus, dort hatten bereits Michael Schumacher und Sebastian Vettel ihr Talent geformt. <BR \/><BR \/>Nun ist aber die Zeit reif für die nächsthöhere Kategorie. „Wir haben die WM abgewartet, doch nun gibt es mehrere Gespräche über die unmittelbare Zukunft zu führen“, sagt Martin Frasnelli, Julians Vater und erster Förderer. Martin betreibt die Kartbahn mitsamt Werkstatt im Safety Park bei Pfatten, davor war er selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er kennt die Szene in- und auswendig und weiß, wie das Talent seines Sohnes einzuschätzen ist. Dazu sagt er: „Julian hat das Zeug und das Ziel, einmal ganz oben mitzufahren. Deshalb macht das alles auch Sinn. Natürlich ist so eine Serie mit rund 20 Rennen im Jahr mit einem riesigen Aufwand verbunden, aber wir ziehen das jetzt durch, weil die Ergebnisse da sind.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Aufeinandertreffen auf der Kartstrecke im Safety Park zeigt sich recht schnell, wie das Vater-Sohn-Gespann tickt. Mit seiner ruhigen Art strahlt Martin Sicherheit aus. Es gelte, das richtige Maß zwischen Behutsamkeit und Ehrgeiz zu finden, zudem dürfe die Schule nicht zu kurz kommen. „Wichtig ist auch die mentale Schulung, denn natürlich geht nicht immer alles nach Plan“, sagt Martin. Julians herausragende Charaktereigenschaft sei sein unbedingter Siegeswille. Folglich gibt es auch die eine oder andere Lehrstunde beim Mentaltrainer oder beim Tennismatch. <BR \/><BR \/>Apropos Tennis: Mit Südtirols Tennisikone Jannik Sinner ist Julian auch in Kontakt, nachdem Jannik im vergangenen Jahr einige Runden auf der Kartbahn in Pfatten drehte. Vorbilder hat Julian zwar keine, doch eine Inspiration dürfte Jannik Sinner allemal sein. Auch wenn das Tennisass auf der Kartbahn hinterhergefahren ist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Julian Frasnelli im Interview:<\/b><BR \/><BR \/><b>Julian, was gefällt dir am Rennsport?<\/b><BR \/>Julian Frasnelli: Vor allem das Überholen. Schnell sein, am Limit fahren und den maximalen Speed spüren, das ist einfach mega. Ein Formel-1-Auto, das 300 km\/h fährt, ist für mich der absolute Wahnsinn. <BR \/><BR \/><b>Puh, 300 km\/h sind doch ziemlich heftig, oder?<\/b><BR \/>Frasnelli: Da wächst man schon rein. Irgendwann spürt man gar nicht mehr, wenn man so wie ich jetzt etwa 130 km\/h fährt. Mein Ziel ist, einmal ein Auto zu lenken, das 330 km\/h draufhat. <BR \/> Ein interessantes Ziel …<BR \/>Frasnelli: Nun, mein eigentliches Ziel ist die Formel 1. Es bis dorthin zu schaffen. Oder sonst die Rennserie GT3, wo man sich mit 50 oder 60 anderen Piloten messen kann.<BR \/><BR \/><b>Was braucht ein Rennfahrer auf dem höchsten Niveau?<\/b><BR \/>Frasnelli: Er braucht gutes Material, also was das Rennauto, den Motor und die ganze Abstimmung betrifft. Er braucht ein gutes Gespür für die Rennstrecke und das Rennen. Und man braucht auch Kraft, denn es nützt alles nichts, wenn einem am Ende die Kraft oder die Konzentration ausgeht. Wenn etwa in Neapel oder in Spanien die Sonne auf die Rennstrecke brennt, heißt es durchhalten. <BR \/><BR \/><b>Durchhalten heißt es wohl auch in der Schule. Wie schwierig ist es, Rennsport und Schule miteinander zu verbinden?<\/b><BR \/>Frasnelli: Nachdem ich viele Tage im Jahr für die Rennen und Trainings unterwegs bin, habe ich mich schließlich für die Möglichkeit des Online-Unterrichts entschieden. Ich besuche jetzt die 1. Klasse des Sprachengymnasiums in Sterzing. Wenn ich daheim bin, mache ich so viel wie möglich für die Schule, da ich nichts versäumen will. Am Ende jeden Schuljahres trete ich dann als Privatist zu den Prüfungen an. So kann ich beides verbinden.<BR \/><BR \/><b>Hast du ein Vorbild?<\/b><BR \/>Frasnelli: Eigentlich nicht. Wer mir aber imponiert, ist Max Verstappen. Seine Mentalität und sein Talent. Ich glaube, er ist der beste Fahrer in der Formel 1. Wer es dorthin geschafft hat, ist auf jeden Fall ein Topfahrer. Millionen versuchen, bis dorthin zu kommen, aber nur 20 schaffen es in dieses Fahrerfeld.