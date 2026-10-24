Wo der junge Mozart einkehrte, wen er besuchte und warum er Bozen einmal als „Sauloch“ bezeichnete, erfahren wir beim heutigen Spaziergang durch die Landeshauptstadt. von Markus Perwanger<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376148_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf der dritten – und letzten – Italienreise von Vater und Sohn Mozart wird es happig: Wolfgang Amadeus ist frustriert. „Nun sind wir schon in botzen. schon? erst!“ schreibt er seiner Schwester Nannerl nach Salzburg. „Mich hungert, mich durst, mich schläffert, ich bin faul …“ Gottlob ist er gesund, das hätte gerade noch gefehlt.<BR \/><BR \/>Vater Leopold und Sohn kommen kurz vor Allerheiligen am 28. Oktober 1772 in die Stadt. An diesem verflixten Herbsttag hat sich ein schlimmes Unwetter über dem Talkessel zusammengebraut, Matsch, Kälte, Wind und Regen.<BR \/><BR \/>Vater Mozart schreibt im Gasthof „Zur Sonne“ am Obstmarkt gleich an seine Frau, dass angesichts des „erstaunlichsten Regenwetters kein bequemes anderes Nachtquartier“ zu finden gewesen sei, doch am nächsten Tag um 5 Uhr Früh gehe es mit Gottes Hilfe weiter. Wolfgang Amadeus giftet hingegen fuchsteufelswild in einem Nachsatz: „Botzen, dieß Sauloch“.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein kurzer Besuch bei einem alten Bekannten geht sich trotzdem aus, beim gebürtigen Salzburger und Freund der Familie, Frater Vinzenz Ranftl, im Dominikanerkloster. Am Abend dürften sich Ärger und Frust etwas gelegt haben, denn Wolfgang schrieb „eben für die lange Weile ein quadro“, er komponierte ein Quartett. Welches genau, darüber ist sich die Musikwissenschaft uneins – aber das ist ein anderes Kapitel.<h3>\r\nZwischenstopp auf Reise nach Italien<\/h3>Wolfgang Amadeus und sein Vater Leopold reisten drei Mal nach Italien und zurück – und jedes Mal liegt Bozen am Weg.<BR \/><BR \/>Bei seiner ersten Italienreise kurz vor Weihnachten 1769 war das Musikgenie 13 Jahre alt. Ankunft in Bozen am Donnerstag, 21. Dezember, Abreise am Samstag, 23. Dezember. Das Besuchsprogramm war dicht, der Weg führte ins Dominikanerkloster, zu Dominik Nepomuk Kurzweil, Violinist an der Pfarrkirche, und schließlich ins gastliche Haus des Großkaufmanns Joseph Kaspar Anton von Gumer, wo wahrscheinlich auch musiziert worden ist.<BR \/><BR \/>Am Rand bemerkt: Nach Gumer ist noch heute eine Gasse auf der Hinterseite der Lauben benannt. Und der große Tiroler Barockmaler Martin Knoller hat die Familie zur Vermählung von Maria Anna von Gumer mit Anton von Menz porträtiert; das Bild hängt im Merkantilmuseum.<h3>\r\nDicht gedrängtes Besuchsprogramm<\/h3>Doch zurück zu Mozart und seiner ersten Reise nach Italien: Am Samstag, 23. Dezember 1769, sind die Mozarts beim angesehenen Kaufmann Johann von Semblrock unter den Lauben zu Gast, zu Mittag dann im Sommerhaus der Familie Stockhammer in der heutigen Talfergasse nahe der Marienklinik. Hausherr Johann Baptist Stockhammer war nicht nur ein erfolgreicher Tuch- und Seidenhändler, er wurde später auch Bürgermeister der Stadt und schließlich geadelt – von Schönheim und Grottenburg.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376154_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Und die zweite Italienreise? Man war zwar in Bozen, allerdings nur kurz.<BR \/><BR \/>Erst in jüngerer Zeit hat die Stadt ihren Frieden mit Mozart geschlossen und jenseits der Reschenstraße eine eher unscheinbare Allee nach ihm benannt. Immerhin. Aber wer lässt sich schon gerne beschimpfen – selbst wenn der Unflätige Wolfgang Amadeus Mozart heißt ...