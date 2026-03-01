Die Türen zum Außenbereich sind geöffnet, es weht ein frischer Wind durch den Saal, und es riecht nach Aufbruch: In der Aula des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Josef Gasser laufen die Vorbereitungen für das Musical, das jedes Jahr die vierte Klasse der Musikrichtung auf die Bühne bringt, auf Hochtouren: Im Saal verstreut gibt es noch nicht geöffnete Kartone mit Bühnenutensilien. Staffeleien lehnen links und rechts an der Wand, das Klavier rechts von der Bühne ist noch abgedeckt.<BR \/><BR \/>Kabel werden verlegt, Licht- und Tontechnik geprüft, die Headsets für die Darstellerinnen und Darsteller sind bereitgestellt. Draußen hebt ein Kran eine Tribüne vom Transportwagen – sie war bis vor kurzem noch bei einer anderen Produktion im Einsatz. Alles deutet darauf hin, dass hier etwas Besonderes entsteht. <BR \/><BR \/>„Bald werden in diesem Saal rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Aufführung Platz finden. Wir rechnen auch dieses Jahr wieder mit insgesamt 4.000 bis 5.000 Zuschauern“, sagt der Musiklehrer und Regisseur Leo Ploner, während er durch die Aula über die Bühne bis in den Maskenraum führt.<h3>Wenn aus Alice „Rizzo“ und aus Simon „Kenny“ wird <\/h3>Im Maskenbereich herrscht reges Treiben und Schaffen. An Kleiderstangen hängen Hemden, Hosen und Jacken, bereit für ihren großen Auftritt. „Die beiden Sandys brauchen noch zehn Minuten, bis sie fertig geschminkt sind!“, ruft die Maskenbildnerin Josefine Fischnaller dem Regisseur zu und meint damit Elisabeth Pichler und Alexandra Sparber, die sich die Rolle der Hauptdarstellerin Sandy teilen. <BR \/><BR \/>Moni alias Felicia Gamper streift sich inzwischen ihr Dirndl mit roter Schürze über. „Seit Weihnachten proben wir regelmäßig mehrere Stunden in der Woche“, erzählt sie, „in den Semesterferien intensivierten wir die Proben und waren fast täglich hier“. Für viele kein Opfer, sondern eine willkommene Abwechslung. <BR \/><BR \/>Hanna Fissneider, die zusammen mit Alice Moser, die Rolle der selbstbewussten, aber gleichzeitig verletzlichen Rizzo verkörpert, beschreibt die Stimmung so: „Die Aufregung hält sich noch in Grenzen, wird aber von Tag zu Tag mehr. Wir freuen uns alle auf den Tag, an dem wir unser Stück endlich auf die Bühne bringen können.“ <h3>Die Proben auf der Bühne <\/h3>Währenddessen spielen sich andere auf der Bühne eigenständig ein, versuchen an den Szenen zu feilen und beraten sich gegenseitig. Das Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl ist allgegenwärtig. Immer dabei, mal zwischendrin und eingreifend, dann wieder beobachtend an der Seite, Leo Ploner. „Das alljährliche Musical führen wir seit dem Schuljahr 2013\/2014 traditionell im Frühjahr auf. Seit der ersten Aufführung ‚Das Leben des Brian‘ haben wir jedes Jahr eine neue Idee auf die Bühne gebracht. Das diesjährige Stück, das sich am Kultfilm ‚Grease‘ orientiert, entspricht der aktuellen Lebensphase der Jugendlichen: Es ist eine Geschichte über Ferienliebe, Coolness und die Kunst, Gefühle zu verbergen“, so Ploner. <BR \/><BR \/>„Kleine Patzer oder Versprecher können schon mal zu einem lustigen Moment während den Proben führen“, erzählt Ploner schmunzelnd weiter. „Romantische Szenen sind für die Schülerinnen und Schüler eine besondere Herausforderung, aber auch diese werden sie bis zur Premiere gut inszenieren“, ist der Regisseur überzeugt. <BR \/><BR \/>„Jetzt musst du sie anbaggern, Danny“, ruft Leo Ploner auf die Bühne. „Setz dich in dein Auto, halt dich beim Lenkrad fest, mit Energie, mit Kraft!“ – Die Anweisungen des Regisseurs sind direkt und voller Leidenschaft. <BR \/><BR \/>Wo meine Kamera auch hinschwenkt, ist meist auch Leon Stieler zu finden. Gemeinsam mit „Flix“ – alias Felix Runggatscher – verkörpert er die männliche Hauptrolle: den coolen Anführer Danny, der sich in Sandy verliebt. In Jeans, schwarzem Shirt und 1980er-Jahre-Collegejacke erzählt er davon, dass es sein Traum sei, Musicaldarsteller zu werden. <BR \/><BR \/>Der Enthusiasmus und die Freude, mit denen er und die anderen Jugendlichen dem Stück begegnen, sind im gesamten Saal spürbar – und werden ab Dienstag auch auf das Publikum übergreifen.