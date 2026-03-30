Goldrain\/Morter Mit einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzertabend hat die Musikkapelle Goldrain-Morter am Samstag, 21. März 2026 einmal mehr gezeigt, wie verbindend Musik sein kann. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung in den Raiffeisensaal des Vereinshauses von Goldrain und erlebten eine musikalische Reise durch unterschiedlichste Klangwelten.<BR \/><BR \/>Ganz im Sinne des Mottos Die Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit stand das Frühjahrskonzert im Zeichen von Gemeinschaft, Emotion und Vielfalt. Obmann Harald Plörer betonte in seinen Grußworten die besondere Kraft der Musik, Menschen zusammenzubringen und Freude zu schenken.<BR \/><BR \/>Das Programm spannte einen weiten Bogen: Vom schwungvollen Auftakt mit einem Marsch über gefühlvolle Polka-Klänge bis hin zu eindrucksvollen Klangbildern der Bergwelt. Auch moderne Elemente fanden ihren Platz, etwa mit Austropop-Klassikern oder internationalen Hits. Besonders die Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Werken machte den Abend zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.<BR \/><BR \/>Ein Höhepunkt war die Vorstellung und offizielle Aufnahme der neuen Jungmusikantin Elina Kaserer und der beiden Jungmusikanten Gabriel Blaas und Simon Waschgler, die damit erstmals offiziell auf der Konzertbühne standen. Ihr Engagement steht sinnbildlich für die lebendige Nachwuchsarbeit und die Zukunft der Kapelle, die mit viel Einsatz von Kapellmeister Peter Blaas musikalisch geleitet wird.<BR \/><BR \/>So überzeugten die Musikantinnen und Musikanten mit musikalischer Präzision, Spielfreude und großer Ausdruckskraft. Dabei wurde deutlich, wie wichtig das Zusammenspiel und die Gemeinschaft innerhalb der Kapelle und damit genau jene Werte, die sich auch im Konzertprogramm widerspiegelten.<BR \/><BR \/>Neben den musikalischen Darbietungen galt der Dank des Obmanns insbesondere den Mitgliedern der Kapelle, den zahlreichen Helferinnen und Helfern im Hintergrund sowie den Unterstützern, Sponsoren und Familien. Auch die enge Verbundenheit mit der Dorfgemeinschaft und den lokalen Institutionen wurde hervorgehoben und einer ganz besonderen Freundin zum Runden Geburtstag gratuliert: Edith Klöckner, seit Jahrzehnten Fahnenpatin der Kapelle. Ihr galt das Konzertstück Von Freund zu Freund von Martin Scharnagl.