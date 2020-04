Musikkapelle Kiens: Jubiläum in Corona-Zeiten

Die Musikkapelle Kiens feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. Auch in Zeiten der Coronavirus-Krise lassen sich die Musiker die Freude am Spielen nicht nehmen und wünschen mit einem Video allen Südtirolern viel Durchhaltevermögen.