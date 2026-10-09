Das Thema ist bekannt: Bei der Autobahnausfahrt Brixen-Industriezone können heute nur Fahrzeuge, die von Norden kommen oder in Richtung Norden fahren, aus- bzw. einfahren. Sie wurde im Jahr 2005 errichtet mit dem Ziel, den Schwerverkehr durch die Stadt in die Gewerbezone umzulenken. <BR \/>Auf den vollwertigen Ausbau wird seit Jahren hingearbeitet. Gestern verkündeten die Führungsspitze der Brennerautobahn AG, Präsident Hartmann Reichhalter und der technische Direktor Carlo Costa, Landeshauptmann Arno Kompatscher, Umweltlandesrat Peter Brunner sowie die Bürgermeister von Brixen und Feldthurns, Andreas Jungmann und Patrick Delueg, dass am 2. Oktober die Arbeiten für die Umsetzung des Projekts ausgeschrieben wurden. Costa bezifferte die Projekt-Gesamtkosten mit 19 Millionen Euro, 12 Millionen Euro beträgt der Wert der ausgeschriebenen Arbeiten. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Im Frühjahr 2027 wird laut Costa der Zuschlag für die Arbeiten erfolgen. Dann muss das Gelände auf Kampfmittel (die Eisenbahnbrücke bei Albeins war im Zweiten Weltkrieg Hauptziel von Luftangriffen) untersucht werden. Im Sommer 2027 dürfte Baubeginn sein, betonte Costa und fügte an: „Die Realisierungszeit ist mit 450 Tagen veranschlagt. Eine Inbetriebnahme der ausgebauten Mautstelle dürfte damit 2028 möglich sein“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370499_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Reichhalter verwies darauf, dass bis zur Umsetzung eines Vorhabens viele Schritte notwendig seien, und dankte für den Teamgeist der beteiligten Institutionen. Der Landeshauptmann dankte, dass es gelungen sei, das Projekt in einer schwierigen Phase – die Konzession der A22 muss neu ausgeschrieben werden – umzusetzen. <BR \/>Alle Redner betonten, dass der Ausbau der Mautstelle eine Verkehrsentlastung und einen Wegfall von unnötigen Fahrkilometern bringen werde. Costa verwies auf eine Erhebung, laut der 20 bis 25 Prozent des Verkehrs auf der Brenner Staatsstraße zwischen der Autobahn-Mautstelle Klausen und dem Kreisverkehr an der Staatsstraße in Albeins wegfallen dürften.<BR \/>Brunner wünschte sich, dass mit der Realisierung auch eine Umbenennung der Mautstelle in Brixen-Süd erfolgen wird, wobei Delueg scherzhaft einwarf, dass sie auf Feldthurner Gemeindegebiet liegt.