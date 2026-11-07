<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>„Das Gasthaus wurde bereits 1469 erstmals urkundlich erwähnt und war anschließend für sehr lange Zeit im Besitz der Vorfahren meiner Mutter“, schildert Neo-Miss Sophie die jahrhundertelange Verbindung ihrer Familie mit dem traditionsreichen Wirtshaus, das 2018 für immer geschlossen wurde. <BR \/><BR \/>Das Haus ist aber bis heute fest in Familienhand: Sophies Großeltern Ute und Helmut wohnen darin ebenso wie ihre Tante Sylvia mit Familie.<h3>\r\nBei Oma schmeckt's am besten!<\/h3>Dass unter diesem Dach der Zusammenhalt großgeschrieben wird, zeigt sich spätestens, wenn Oma Ute den Kochlöffel schwingt: „Wenn sie anruft und sagt, dass sie wieder einmal etwas Gutes gekocht hat, kommt meistens die ganze Familie bei ihr zusammen“, erzählt Sophie schmunzelnd. Besonders freut sich die stolze Enkelin dann auf Oma Utes hausgemachte Fleischlasagne – ihre absolute Leibspeise (neben Milchreis).<BR \/><BR \/>Selbst kochen kann die schöne Brünette natürlich auch, doch noch genießt sie es, von Oma und Mama verwöhnt zu werden. „Das muss ich noch ordentlich ausnutzen“, meint die 18-Jährige mit einem Augenzwinkern.<h3>\r\nAm liebsten auf der Ofenbank<\/h3>Familie bedeutet der sympathischen Pustererin überhaupt alles. Sie ist ihr sicherer Hafen, ihr Rückhalt. „Ich weiß, dass ich mit meiner Familie über alles reden kann. Wenn es mir mal nicht so gut geht, bauen sie mich wieder auf.“ Und manchmal braucht es dafür gar nicht viel: einen Kaffee und einen Ratscher auf der Eckbank bei Oma Ute, und schon sieht die Welt wieder ein bisschen besser aus.<BR \/><BR \/>Das ist es, was Sophie für kein Geld der Welt hergeben würde: die vertraute Nähe zu ihren Liebsten, die ihr einfach guttun.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381914_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gut tut der offenherzigen und strahlenden Miss aber nicht nur die Nähe zu ihrer Familie, sondern auch ein ganz besonderes Platzl im hinter dem Gasthaus liegenden Familienwohnhaus: der alte Bauernofen im Wohnzimmer. „Wer mich sucht, wird meistens auf der Ofenbank fündig“, lässt die fesche Uttenheimerin keinen Zweifel daran, dass sie es gerne gemütlich mag. Dann darf es rundherum auch mal unordentlich sein. „Picobello ist nicht so meines“, plaudert die 18-Jährige aus dem Nähkästchen.<BR \/><BR \/>Apropos Nähkästchen: Eine Nadel hat Sophie zu Hause auch immer mal gerne in der Hand – genauer gesagt eine Häkelnadel! Wenn es um kreative Handarbeit geht, ist sie nämlich mit viel Eifer dabei. „Auch wenn es für manche langweilig klingen mag, ich mag häkeln“, muss sie über sich und ihr „Sarnar Geschick“ schmunzeln. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381917_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schließlich steckt in ihr nicht nur Pusterer Blut, sondern auch eine gute Portion „Sarnar Blut“. „Eine Topmischung“, lacht sie. Sophies Vater Paul ist nämlich gebürtiger Sarner. Von ihm hat sie auch die Liebe zu den Bergen geerbt. Mit Freude dabei ist die amtierende Pusterer Miss also auch dann, wenn es heißt: „Antreten – heute geht's auf einen Gipfel!“ Schon als kleines Mädchen liebte die „Naturgitsch“ die Freiheit dort oben.<h3>\r\nFrei im Kopf,daheim im Herzen<\/h3>Freiheit verspürt „Sopherl“ auch dann, wenn sie ihren alten Plattenspieler im Schlafzimmer zum Laufen bringt. Dann erklingen aber nicht etwa seichte Töne von Taylor Swift oder Shawn Mendes. Ihr Herz schlägt vielmehr für den unverwechselbaren Sound der 1970er- und 1980er-Jahre. „Ich liebe Pink Floyd, The Eagles und Fleetwood Mac“, kommt die 1,80 Meter große Frau ins Schwärmen.<BR \/><BR \/>Bands, deren Musik von Freiheit erzählt – und von der Lust, den eigenen Weg zu gehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381920_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und genau das versucht Sophie Stauder, das bodenständige Pusterer Mädel, das weiß, wo es herkommt und was wirklich im Leben zählt. Der Miss-Titel? Mitnichten! Wenn ihr einmal die Decke auf den Kopf fällt, hilft ihr kein Titel. Dann reichen ein warmer Bauernofen und ein Ratscher auf der Eckbank von Oma Ute.