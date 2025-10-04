<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Der Michelinstern neben dem Holztor am Eingang ist verschwunden. Wo einst das Symbol für höchste Kochkunst glänzte, fällt der Blick beim ersten Eintreten nun auf ein schlichtes Sterbebild. Am 27. März starb Südtirols erste und einzige Sterneköchin Anna Matscher. Ihr Schaffensbereich, das Restaurant „Zum Löwen“ im Zentrum von Tisens, aber ist seit Mai wieder für Gäste offen. Es tue gut, unter Leuten zu sein, und lenke ein bisschen ab, erzählen Tochter Elisabeth (36) und Witwer Luis Matscher (67) sechs Monate nach dem Schicksalsschlag.<BR \/><BR \/><b>Gleicher Name, gleiches Lokal, aber die Sterneköchin ist nicht mehr da. Wie oft passiert es, dass Gäste erst einmal irritiert sind, wenn sie Annas Sterbebild am Eingang sehen?<\/b><BR \/>Elisabeth Matscher: Die meisten Gäste wissen um Mamas Tod, aber es gibt natürlich vereinzelt Touristen, die im Urlaub gerne zu uns kamen und im ersten Moment betroffen reagieren.<BR \/>Luis Matscher: Wir sind jedoch sehr positiv überrascht, dass uns 70 Prozent der Stammgäste trotzdem aufsuchen, auch wenn wir kein Sternelokal mehr sind. <BR \/><BR \/><b>Sie arbeiten beide im Restaurant, beide im Service. Wie schmerzhaft ist es für Sie, täglich mit Annas Vermächtnis konfrontiert zu werden?<\/b><BR \/>Elisabeth: Es ist nicht immer einfach, Mamas Spuren sind überall. Es erinnert so viel an sie. <BR \/>Luis: Noch im Februar, als es ihr wieder etwas besser ging, hat sie den Boden austauschen lassen, neue Tische bestellt und sie anders angeordnet. Und sie wollte den Stern abgeben, kürzertreten.<BR \/><BR \/><b>Warum?<\/b><BR \/>Luis: Anna war eine Perfektionistin, der Michelinstern bedeutete viel Druck, vielleicht zu viel, weil sie immer sehr selbstkritisch war. Selbst als sie zur „Köchin des Jahres“ gewählt wurde, fragte sie sich, ob sie sich das schon verdient habe. Es war Fluch und Segen. Ich bin vielleicht sogar mehr am Stern gehangen als sie, obwohl sie sich schon jedes Jahr wieder gefreut hat, ihn zu bekommen. <BR \/>Elisabeth: Ja, verlieren wäre eine Schmach für sie gewesen, darum dachte sie auch daran, ihn zurückzugeben, weil sie immer öfter ungewohnt energielos war.<BR \/><BR \/><b>Was hat mit ihr nicht gestimmt?<\/b><BR \/>Luis: Vor Weihnachten klagte Anna immer öfter über Schmerzen im Bauchbereich. Sie hatte jedoch erst im August ihren alljährlichen, privaten Ganzkörper-Check gemacht, und da war alles in Ordnung. Ihre Ärztin meinte darum, der Schmerz und die Müdigkeit, die sie immer öfter zu Pausen zwangen, seien auf den Weihnachtsstress zurückzuführen. Als es jedoch auch im Jänner nicht besser wurde, ging man von einer Gastritis aus. Eine Gastroskopie belegte das wenig später auch. Anna und ich haben daraufhin noch einen Champagner aufgemacht ...<BR \/>Elisabeth: Doch ihr Zustand wurde immer schlimmer und Mitte Jänner kam der Schock, Mamas ganze Leber war voll Metastasen. <BR \/>Luis: Sie litt an einem sehr seltenen Gallenwegekarzinom. Heute wissen wir, sie hatte von Anfang an keine Chance bei dieser Art von Krebs, doch wir hofften trotzdem.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220715_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wie hat Anna die Diagnose selbst aufgenommen?<\/b><BR \/>Luis: Sie war fast gefasster als die zuständige Ärztin, die weinte, als sie die Diagnose überbracht hat. <BR \/><BR \/><b>Was gab Anna die Kraft, so zuversichtlich zu sein?<\/b><BR \/>Luis: Ich hatte vor zwölf Jahren selbst einen Tumor im Dickdarm, später einen Rückfall auf der Leber und bin entgegen schlechter Prognosen durchgekommen. Aus diesem Grund hatten wir die Einstellung: Es wird schon gehen. <BR \/><BR \/><b>Wann verstand man, dass diese Diagnose ihr Todesurteil sein wird?<\/b><BR \/>Luis: Wenige Tage nach der Diagnose Ende Jänner sind wir zu unserem Freund Professor Dr. Alfred Königsrainer nach Tübingen gefahren – auch ich war damals schon sein Patient. Weil man dort bei den Untersuchungen keinen Tumorherd bei ihr fand, sondern nur Metastasen, ging man anfangs von einem neuroendokrinen Tumor aus. Dieser wäre mit einer Immuntherapie recht gut behandelbar gewesen. Kurz nach der Rückkehr nach Hause aber standen die Laborergebnisse fest und diese belegten, dass dem nicht so war.<BR \/>Elisabeth: Mama begann dann mit der Chemotherapie am Krankenhaus Meran. In der Pause zum zweiten Zyklus kam leider eine Blutvergiftung dazu und ab dem Zeitpunkt hat sie, glaube ich, verstanden, dass es dem Ende zugeht. Sie war zu schwach für eine weitere Chemotherapie.<BR \/><BR \/><b>Gab es etwas, das Anna Ihnen mit auf den Weg gab?<\/b><BR \/>Elisabeth: Sie wollte nie über eine Zukunft ohne sie sprechen und am Ende konnte sie es auch nicht mehr, sie lag nur noch da.<BR \/>Luis: Wenn ich sie gefragt habe, wie wir weitermachen wollen, hat sie die Augen geschlossen und so getan, als würde sie schlafen. Wenn ich jedoch die neuen Speisekarten oder den geplanten Garten ansprach, begann sie zu reden. Ich glaube, Anna wollte einfach nicht über den Tod sprechen, vielleicht auch, um uns oder sich selbst nicht zu belasten. <BR \/><BR \/><b>Wie haben die letzten Tage ihres irdischen Daseins ausgesehen?<\/b><BR \/>Luis: Das Restaurant war in dieser Zeit ohnehin geschlossen und so war ich täglich bei ihr im Krankenhaus. Sie bekam ein Einzelzimmer und zwei Betten, damit ich nachts bei ihr bleiben konnte. Das war eine schöne Geste und sehr wertvoll. <BR \/><BR \/><b>Das Restaurant hätte zu Ostern wieder geöffnet werden sollen. Dazu kam es nach dem Trauerfall nicht. Im Mai dann haben Sie mit einem neuen Konzept, aber ohne Stern, aufgesperrt. War das in Annas Sinne?<\/b><BR \/>Elisabeth: Gewiss. Das Restaurant war für sie mehr als nur ein Lokal, es war ihr Lebenswerk, sie hat es zu dem gemacht, was es ist. <BR \/><BR \/><b>Im Restaurant erinnert bis auf ein Foto jedoch wenig an sie. Bewusst?<\/b><BR \/> Luis: Nein, im Gegenteil. Wir sind momentan gemeinsam mit Architekt Zeno Bampi dabei, ihr eine Installation zu widmen, keine Altarecke, sondern etwas, was ihren Werdegang nachzeichnet. <BR \/><BR \/><b>Kam nie der Gedanke auf, wieder einen Sternekoch zu verpflichten?<\/b><BR \/>Elisabeth: Nein, nicht um undankbar zu sein, aber es war ihr Stern, es war ihre Geschichte. Wir wollten nun etwas Neues wagen, jedoch unter bewährtem Namen, um die Stammkunden nicht zu verlieren. <BR \/>Luis: Heute stehen zwei junge Köchinnen aus Mailand und Parma in der Küche, die bereits drei Jahre bei Anna gelernt haben. Sie kennen Annas Küche und erklärten sich bereit, weiterzumachen. Die Hälfte der Gerichte auf der Karte sind weiterhin so, wie man sie von Anna kannte. Die Kreationen aber werden jugendlicher und entwickeln sich weiter. <BR \/><BR \/><b>Wie reagieren die Gäste darauf?<\/b><BR \/>Elisabeth: Das Konzept wird sehr gut angenommen. Es stört mich jedoch manchmal, wenn ich den Satz höre: „Fast so gut wie bei Anna“. Er ist sicherlich gut gemeint, aber es braucht ihn nicht. Es reicht zu hören, dass es gepasst hat. <BR \/><BR \/><b>In welchen Situationen fehlt Anna als Köchin?<\/b><BR \/>Luis: Das Tolle an Anna war – neben ihrer Kochkunst und ihrem exzellenten Wissen über Kräuter – ihre Spontanität. Wenn ein Gast Carbonara wollte, hat Anna Carbonara gekocht. So war sie.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220718_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Und wann vermissen Sie Anna als Mutter und Ehefrau am meisten?<\/b><BR \/>Elisabeth: Mama fehlt überall. Es gibt viele Momente, in denen ich sie gern um Rat fragen würde, etwa wenn was weh tut, wenn es um Beziehung, um Kinder geht. Ich konnte mit ihr über alles reden und wir haben uns täglich guten Morgen und gute Nacht geschrieben, auch wenn man sich jeden Tag gesehen hat. Sie nahm sich immer Zeit, selbst wenn sie keine hatte. Ich konnte ihr meine drei Kinder jederzeit bringen, Mama hatte sie immer gern um sich.<BR \/>Luis: Anna war die Familienmanagerin. Meine Kollegen lachen mich heute aus, wenn ich nun meine Probleme habe, einen Koffer zu packen oder eine Hose zu kaufen. Doch sie fehlt nicht nur dort. Wir waren 40 Jahre verheiratet und sind 360 Tage im Jahr aufeinander gesessen. Ich vermisse die Nähe, die Geborgenheit, den Halt, angefangen beim gemeinsamen Frühstück. Jetzt habe ich nur noch unseren 13-jährigen Hund Kuna. Wissen Sie, mit 67 Jahren Witwer zu werden und das Leben nochmals in neue Bahnen zu lenken, ist schwer. Ich habe zwar eine Familie, drei tolle Enkel und viele Freunde. Aber sie ersetzen Anna nicht. (Luis pausiert kurz, schluckt die Tränen runter und lächelt) Anna würde sagen: Tu nicht jammern, dir geht's ja gut. Im Krankenhaus meinte sie oft zu mir, warum weinst du, bin ja ich krank, nicht du. <BR \/><BR \/><b>Anna war 63, als sie starb. War nie der Wunsch da, in Rente zu gehen?<\/b><BR \/>Luis: Wir haben immer an alles gedacht, nur nicht ans Lassen. Unternehmerisch keine gute Einstellung, ich weiß <i>(lächelt)<\/i>.<BR \/><BR \/><b>Elisabeth, Ihre Mutter war Quereinsteigerin, haben Sie nie mit dem Gedanken gespielt, vom Service in die Küche zu wechseln?<\/b><BR \/>Elisabeth: Nein, das hätte ich mir nie vorstellen können. Mein Mann macht einen anderen Job und für mich war immer klar, ich möchte mich nicht diesem Druck aussetzen und abhängig sein von Angestellten.<BR \/>Luis: Aber wer weiß, vielleicht wird ja ein Enkelkind nächster Wirt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220721_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Annas Tod hat große Betroffenheit, nicht nur in der Kochszene, ausgelöst. Wie haben Sie die Anteilnahme erlebt?<\/b><BR \/>Luis: Sie hat gezeigt, wie sehr Anna geschätzt wurde, wohl auch, weil sie immer mit den Füßen auf dem Boden blieb, selbst als sie mehr Hauben hatte als mancher Kollege rundherum. <BR \/>Elisabeth: Als sie jedoch krank wurde, nahmen viele Abstand, sagten, sie könnten damit nicht umgehen. <BR \/>Luis: Ja, viele von uns machen diesen Fehler, weil wir glauben, wir müssen jetzt psychologische Gespräche führen, wenn wir jemanden am Krankenbett besuchen. Dabei reicht es, da zu sein und wenn man nur übers Wetter oder Putin redet. Das hilft, auf andere Gedanken zu kommen, das merke ich heute selbst oft, wenn es mir nicht gut geht.<BR \/><BR \/><b>Gibt es ein Projekt, das Sie in Annas Namen weiterführen?<\/b><BR \/>Elisabeth: Anna hat mehrere Benefizabende im Jahr veranstaltet. Diese Charity-Arbeit möchten wir fortführen. Auch die Beerdigungsspenden gingen an ein Projekt in Tansania, das ihr besonders am Herzen lag. Unser Pfarrer, der von dort stammt, baut da nämlich verschiedene Einrichtungen, darunter eine Kochschule. Sie soll den Namen „Annas Küche“ tragen. Mama hätte sich bestimmt gefreut. Martina Hofer