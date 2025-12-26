„Der Song bringt wunderbar zum Ausdruck, dass wir gemeinsam eine Lichterkette für andere sein können“, so Nicole Uibo. Mit kleinen Geschenken erfreute die Gruppe die Patientinnen und Patienten und ihre Eltern, welche die vorweihnachtliche Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. „Wir wollten ihnen ganz einfach ein klein bisschen Freude und Trost schenken und ihnen ein Lachen ins Gesicht zaubern.“<BR \/><BR \/>An der Initiative nahmen unter anderem die Vorstandsmitglieder Nicole Uibo, Philipp Achammer, Birgit Kaschta, Verena Dalsasso und Silke Dantone sowie Simon&Mac, Tracy Merano, Barbara Prantl, Michaela Moser, Ale Moser, Marion Prossliner und Cindy Degasperi teil. Ein besonderer Dank gilt den Abteilungen Pädiatrie und Neonatologie mit den Primaren Dr. Laura Battisti und Dr. Alex Staller.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fJeZEpztJJE" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Song „Lichterketten“ ist seit dem 15. Dezember bei verschiedenenen Südtiroler Radiosendern zu hören.<\/a><BR \/><BR \/>Der Verein Nähe hilft heilen sammelt auch weiterhin Spenden für Familien, welche mit ihren Kindern längere Krankenhausaufenthalte verbringen müssen. „In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, mit Musik auch ganz tolle, großzügige Spenden für den Verein zu sammeln, welche zur Gänze an die Familien gehen, die Unterstützung brauchen. Wir hoffen auch heuer auf viel Hilfe“, meint Nicole Uibo abschließend. „Von Herzen Danke!“