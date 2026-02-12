STOL sucht wieder die buntesten, tollsten und kreativsten Faschingsfotos seiner Leser. <BR \/><BR \/>Machen auch Sie mit, schicken Sie uns Ihr schönstes Foto im Kostüm, beim Umzug oder bei der Feier mit Freunden und lassen Sie die STOL-Community am Spaß teilhaben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="991636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Einfach per Mail an <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a>.<\/b> STOL veröffentlicht eine Auswahl aller eingegangener Bilder.