Naturschauspiel über Südtirol: „Halo-Ring“ um die Sonne

Schleierwolken erzeugten am Sonntag um die Mittagszeit einen sogenannten „Halo-Ring“ um die Sonne.„Dieses Phänomen entsteht durch Reflexion und Brechung der Sonnenstrahlen an Eiskristallen“, erklärt der Marlinger Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl gegenüber STOL.Auch der der Südtiroler Landemeteorologe Dieter Peterlin informierte via Twitter über das Schauspiel.

