Tritt man ein in die sorgsam gepflegten Räumlichkeiten des Gasthofs „Zum Hirschen“, einen knappen Steinwurf vom Ortszentrum in Sarnthein entfernt, dann lässt man automatisch das frenetische Treiben der Außenwelt hinter sich und begibt sich auf eine Entdeckungsreise in längst verblichene Zeiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232424_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf Schritt und Tritt begegnen dem Besucher hier originale Zeugnisse vergangener Epochen: Gemälde, Kredenzen und Sitzmöbel bilden eine gelungene Einheit mit der dunklen Holzstube im neugotischen Stil, filigrane Flachschnitzereien und Schwarz-Weiß-Fotografien ergänzen sich mit dem uralten Kachelofen, einer antiken Pendeluhr und schweren Schlüsseln alter Prägung. Kurzum: Dieses Gasthaus, erstmals 1494 als solches erwähnt, atmet durch und durch Geschichte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232427_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Geschichte für sich ist jedoch auch jene des heutigen Wirtes Gerhard Pichler. Mit großem Tatendrang und Sachverstand pflegt der Sarner dieses kulturhistorische Erbe seiner Vorfahren, wobei die Voraussetzungen hierfür ganz gewiss nicht die besten sind. „Ich bin hier aufgewachsen, habe zusätzlich zu meinem eigentlichen Beruf hier immer mitgeholfen und will alles so gut wie möglich erhalten, aber einfach ist das sicherlich nicht“, sagt Pichler, während er durch die begehbare Schatzkiste führt.<BR \/><BR \/> Wortreich, freimütig und mit viel Sensibilität erzählt er von den schwierigen familiären Begleitumständen und von der Bürde, welche die Führung eines derartigen Hauses mit sich bringt. Dabei dreht sich alles um die vormalige Hirschenwirtin Rosmarie Kofler-Holzmann, Gerhards Tante, die erst am 16. August dieses Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232430_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEin konfliktbeladenes Verhältnis<\/h3>„Ich habe sie sehr gern gehabt und hätte mir gewünscht, dass sie diese Ehrung noch hätte erleben dürfen, allerdings war unser Verhältnis auch konfliktbeladen“, räumt er ein. <BR \/><BR \/>Nach dem Tode ihres überaus gutmütigen Gatten sei Rosi, wie er sie nennt, mit zunehmendem Alter widerspenstig und bestimmend geworden. Dennoch hat sich Gerhard nach Kräften um sie gekümmert, weil eben keine Kinder da waren und er sie nicht alleine lassen konnte. Das brachte beispielsweise mit sich, dass er nach dem Unterrichten – Gerhard war bis vor Kurzem als Englischlehrer tätig – zu Tante Rosi fuhr, dort kochte und sauber machte, dafür aber oftmals nur schroffe Kommentare erntete.<BR \/><BR \/> „Mich hat das alles viele Jahre lang belastet, trotz allem halte ich sie hoch in Ehren“, sagt er. Zwischendurch zeigt er sie auf alten Familienfotos, beim Erzählen bekommt er wässrige Augen, die vielen Episoden gehen ihm sichtlich nahe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232433_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor diesem Hintergrund lässt sich der ungewöhnliche Werdegang des frisch gekürten Preisträgers besser nachvollziehen. Nach dem Abschluss der Hotelfachschule „Kaiserhof“ in Meran hat Gerhard Pichler Anglistik und Amerikanistik in Innsbruck studiert, ehe er mit dem Unterrichten begann. An mehreren Bozner Oberschulen (WFO, TFO und Realgymnasium) brachte er unzähligen Schülern das Englische bei.<BR \/><BR \/> „Mir hat das Unterrichten gefallen, aber ich war nicht der klassische Lehrer“, blickt er etwas wehmütig zurück und fügt hinzu: „Als ich mich vor etwa drei Jahren entschieden habe, die sichere Stelle des Lehrers für jene des Gastwirtes einzutauschen, haben mich schon viele Leute gefragt: Ja, bist du denn narrisch?“ Wer schon wagt denn heutzutage mit Mitte 50 nochmals einen Neuanfang? Für den Sarner fühlte es sich hingegen wie ein Nachhausekommen an. Schließlich war der Gastwirtberuf seine Bestimmung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232436_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEin Neuanfang mit Mitte 50<\/h3>Das zeigt sich heute an der Freude, mit der er die Gäste bewirtet, am Temperament, mit dem er durch das ansehnliche Haus mit zehn vorbildlich renovierten Gästezimmern führt, und vor allem an den in Kauf genommenen Mühen. Beständig sei man am Organisieren, Planen, Kochen, Putzen und Erledigen von bürokratischem Kleinkram. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72090340_listbox" \/><BR \/><BR \/>An das Finanzielle dürfe man dabei besser gar nicht denken. „Ich hoffe, in fünf Jahren in die Gewinnzone zu kommen“, sagt er schulterzuckend. Als Alleinunterhalter könnte er all die Arbeit nicht stemmen, und so ist er dankbar, mit Mario, einer Fachkraft aus Santo Domingo, einen sehr fleißigen Mitstreiter gefunden zu haben. Bei größeren festlichen Anlässen hilft auch Neffe Jakob gerne aus. <BR \/><BR \/>Für sein großes Hobby – die Malerei – findet der weltoffene Sarner heute keine Zeit mehr. Seine farbenprächtigen Bilder zeigen größtenteils Landschaften und bilden einen frischen Kontrast zu so manch dunklem Gemälde. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232439_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In ausdrucksstarken Rot- und Gelbtönen hat er auch Tante Rosi verewigt. Auf diese Weise hält Gerhard Pichler seine eigene Vergangenheit lebendig, so schwierig sie mitunter auch gewesen sein mag. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72090203_listbox" \/>