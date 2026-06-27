Die Feuertaufe hat Fabian Raffeiner und sein neues Team bereits bestanden. Seit knapp zwei Wochen hat die auf 2.050 Meter gelegene Hütte im hochalpinen Obervinschgauer Seitental geöffnet, am vergangenen Sonntag wurde sie vom hungrigen Wandervolk regelrecht gestürmt. <BR \/><BR \/>„Wir haben über die Mittagsstunden an die 250 Essen ausgegeben, es war totaler Ausnahmezustand“, blickt er zurück und lässt einige Szenen Revue passieren. Seine 75-jährige, quickfidele Mutter half in der Küche nach Kräften, ein Kollege schwenkte im Freien die Kaiserschmarren-Pfanne, seine Freundin Jasmin und der Rest der Service-Truppe musste schauen, irgendwie den Andrang zu bewältigen. Dieser lässt sich bis zu einem gewissen Punkt mit dem Kaiserwetter und der idyllischen Bergwelt erklären, doch viele Wanderer hatte wohl die Neugier zur Matscher Alm verschlagen. <BR \/><BR \/>Die Neugier verbunden mit Fragen der Art: Welche Gerichte würde er, der ehemalige Sternekoch, denn wohl auftischen zwischen Lärchen, blühenden Almreasln und grasenden Kühen? Würde man einen Unterschied zur herkömmlichen Hüttenkost herausschmecken? Muss man tiefer in die Tasche greifen als gewöhnlich? Und anderes mehr.<BR \/><BR \/>In seiner unaufgeregten, beinahe stoischen Art meint Fabian bloß: „Die Leute hatten alle einen mords Hunger, waren sehr dankbar und auch sehr zufrieden. Allerdings muss ich einräumen, dass ich mir dieser Sonntag schon arg zugesetzt hat, weil ich bei diesem Ansturm meinen eigenen Qualitätsanspruch wohl nur bei einem Viertel aller Teller effektiv zu erfüllen imstande war.“ Qualitätsanspruch, das ist ein Begriff, der immer wieder fällt im Gespräch, genauso wie strukturiertes Arbeiten und Sauberkeit. Derartige Prinzipien bestimmen das Arbeitsethos des etwas anderen Hüttenwirts, dazu kommen Eigenheiten, die Spitzenköchen oft zugeschrieben werden: Disziplin, Experimentierfreude, Innovationskraft.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328427_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>18 Jahre war der in Trafoi am Stilfserjoch aufgewachsene Raffeiner in der Schweiz tätig. Nach seiner Lehrzeit im Hotel Castel in Dorf Tirol bei Gerhard Wieser und einer Zwischenstation in der Toskana verschlägt es ihn zunächst nach Pontresina, dann an den Vierwaldstättersee, wo er sich als Küchenchef im Seehotel Vitznauerhof seinen ersten Stern erkocht. Mit lediglich 27 Jahren. Doch die Gourmetszene erweist sich als tückisches Pflaster, anspruchsvoll, frenetisch, zehrend, gekennzeichnet von oftmals unergründlichen Vorstellungen der Restaurantbesitzer und wechselnden Mitarbeitern. <BR \/><BR \/><b>„Zoe“, eine der feinsten Adressen in Bern<\/b><BR \/><BR \/>Sukzessive verfeinert Fabian Raffeiner seine Künste in Zürich, im Berner Oberland und im „Meridiano“ in Bern mit einem weiteren Michelin-Stern, ehe er in der Berner Altstadt zusammen mit einem Geschäftspartner mit dem „Zoe“ eine der feinsten und innovativsten Adressen in der Schweizer Hauptstadt etabliert. Für die anspruchsvolle vegetarische Küche gibt es früher als angenommen den seltenen roten Michelin-Stern für vegetarische Restaurants, obendrein noch einen grünen für Nachhaltigkeit. „Mit unserem klaren Konzept haben wir im urbanen Milieu einen Nerv getroffen, entsprechend schnell kamen die Auszeichnungen“, blickt er zurück.<BR \/><BR \/>Der Weg für weitere Höhenflüge war bereitet, doch das Leben hat mitunter merkwürdige Wendungen parat. Im Zuge unbeschwerter Vinschger Sommertage lernt Fabian seine Jasmin kennen und lieben, bald schon pflegen die beiden eine Art Fernbeziehung zwischen dem Obervinschgau und Bern. Fünf Stunden Autofahrt nimmt man eine Zeitlang gerne in Kauf, auch nach Schichtende mitten in der Nacht, doch als sich unerwarteterweise Nachwuchs ankündigt, wird eine Entscheidung fällig. Fabian entscheidet sich für eine Rückkehr und damit für Familie, für einen sicheren Anker nach all den Wanderjahren. Für einen Neuanfang.<BR \/><BR \/><b>Mehre Zufälle weisen den Weg<\/b><BR \/><BR \/>Eine Reihe von Zufällen führt ihn schließlich zur Matscher Alm. „Ich habe mir im Oberen Vinschgau mehrere mögliche Betriebe angesehen, bis mir über Umwege diese Hüttenwirtschaft zugetragen wurde“, erklärt er. Beim Kulturfestival StilZ in Stilfs geht ihm eine Frau beim Kochen zur Hand, sie meint zu ihm, er solle sich die Matscher Alm ansehen, dann, im Zuge einer Geburtstagsfeier, besorgt er sich Matscher Saiblinge, und der Ansprechpartner, ein gewisser Stefan, kommt erneut mit der Matscher Alm um die Ecke. Stefan Weisenhorn gehört zur Eigenverwaltung der Fraktion Matsch, diese verpachtet die Matscher Kuhalm. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328430_image" \/><\/div>\r\n„Nach einigen Gesprächen haben wir uns hier oben alles angeschaut, und was ich gesehen habe, hat mich effektiv überzeugt“, sagt der 40-Jährige. Als Pluspunkte nennt er die erst kürzlich erfolgte Renovierung der Hütte mitsamt geräumiger Küche, die einladende Terrasse, die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und die herausragende Lage zwischen all den Dreitausendern. Hier könne man das ganze Jahr hindurch arbeiten, auch im Winter dürfe man mit Skitourengehern und Ausflüglern rechnen. Fabian Raffeiner kommt selbst ein wenig ins Schmunzeln, wenn er darauf verweist, dass er vorher noch nie hier gewesen war. Einmal einig, ist es Schlag auf Schlag gegangen: Im April wird der Vertrag unterschrieben, im Verlauf von wenigen Wochen wird alles auf Vordermann gebracht, Mitte Juni trudeln die ersten Gäste ein. <BR \/>Somit hat sich der Job des einstigen Sternekochs radikal verändert: Bodenständige Vor- und Hauptspeisen statt verspielte achtgängige Hauben-Kreationen, Fleisch statt Veggie-Kost, verschwitzte Südtiroler Bergwanderer statt gutbetuchte Schweizer Unternehmer und vor allem Unternehmerinnen als Gäste – 80 Prozent der Klientel im „Zoe“ war tatsächlich weiblich. <BR \/><BR \/><b>Typische Hüttenkost mit einem Twist<\/b><BR \/><BR \/>Die Inbetriebnahme hat er durchaus als Kraftakt empfunden, vor allem die notwendige Zettelwirtschaft sei ein Fach für sich, denn im Gegensatz zur Schweiz werde man hier für die notwendigen Genehmigungen von einem Schalter zum nächsten und zum übernächsten geschickt. Die Bürokratie sei so gar nicht seine Sache, aber gehöre nun mal dazu. Fabian Raffeiner ist nicht der Typ Spitzenkoch, der mit blumigen Worten oder ausschweifenden Gesten seine Gerichte oder Garmethoden zerklaubt. Gute Kasnocken sind nun mal gute Kasnocken, auch ein herzhaftes Gulasch braucht keine großartige Erläuterung. Aber, wie schon im „Zoe“ hat er erneut ein klares Konzept im Kopf: „Ich bin Realist, und so gibt es hier auch die typische Hüttenkost. Allerdings mit einer gewissen Raffinesse, mit einem Twist. Wichtig ist mir außerdem, im Sinne einer Kreislaufwirtschaft die Bauern und Produzenten vom Tal einzubringen. Natürlich soll die Speisekarte hier auch ein wenig mein Knowhow und mein Credo widerspiegeln.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328433_image" \/><\/div>\r\nSo bezieht er etwa das Gemüse von der Obervinschgauer Erzeugergenosseschaft OVEG, das Palabirnbrot von einem lokalen Bäcker und die Milchprodukte von örtlichen Bauern. Was möglich ist, wird selbst produziert. Seine Freundin und seine Mutter packen mit an, helfen etwa auch beim Knödelrollen oder beim Sirupmachen. Auf so einer Hütte geht die Arbeit nie aus. Coca Cola gibt es keine, dafür Wein, Bier, Gins und andere Getränke mehr von Südtiroler Produzenten. Zur Matscher Alm gehören außerdem Almsennen, im Sommer verarbeiten sie die Milch von derzeit 60 Kühen zu Butter und Käse. Beste Ware für Fabian. Einige Schweine und Hühner hat er sich ebenfalls gesichert, eine nette kleine Wohnung im Nachbargebäude bietet ihnen eine schöne Bleibe auf der Alm. <BR \/><BR \/><b>„Einerseits Rückschritt, andererseits ...“<\/b><BR \/><BR \/>„Einerseits empfinde ich es zwar schon als eine Art Rückschritt, da ich hier nicht mehr Sternekoch bin, andererseits bin ich nicht nur Koch, sondern auch Unternehmer, Vater und Partner“, gibt er zu bedenken, während der kleine Jakob die Almterrasse für sich entdeckt. Spitzenköche stehen in der Regel von frühmorgens bis spät am Abend hinterm Herd, auf der Alm dagegen genüge der eine Service in der Mittagszeit. „Aber ich könnte nicht behaupten, dass ich viel weniger Zeit für die Küche zubringen würde als damals in der Schweiz“, meint er grübelnd, „das ist dann wohl meinem Perfektionismus geschuldet.“ Wenn er an den Gerichten arbeitet und in der Küche ordentlich Betrieb herrsche, da könne ganz bei sich sein. Da ist es wieder, das kompromisslose Qualitätsbestreben des Spitzenkochs auf der Alm.