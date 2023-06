Neue Therapie für Cholesterin-Patienten: Alternative zu Statinen

Dies geht aus Daten hervor, die auf der Konferenz der American Diabetes Association vorgestellt und in „Jama“, der Zeitschrift der American Medical Association, veröffentlicht wurden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Die Therapie wurde 2020 in den USA als Alternative zu Statinen zur Senkung des Cholesterinspiegels zugelassen.Die Studie wurde an 4206 Patienten durchgeführt, von denen einige aufgrund verschiedener Faktoren ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten aufwiesen und andere bereits Herzvorfälle und -erkrankungen hatten.Nach 6 Monaten zeigte sich bei den Probanden, die das Medikament einnahmen, eine Senkung des „schlechten“ Ldl-Cholesterins um 23,2 Prozent und ein Rückgang der Entzündungsmarker um 22,7 Prozent. Insgesamt, so heißt es in dem Artikel, war das Risiko für Herzkrankheiten und Tod um 39 Prozent geringer.Die Behandlung mit Bempedosäure wurde 2020 von der Food and Drug Administration zugelassen, allerdings mit der Warnung, dass die neue Pille nicht so wirksam sei wie Statine – Medikamente, die von vielen wegen der Nebenwirkung Muskelschmerzen nicht vertragen werden. Die neu veröffentlichten Daten deuten nun darauf hin, dass Bempedoinsäure eine wirksame Alternative zu Statinen sein kann.